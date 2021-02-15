ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 10 أطنان أسماك فاسدة بالسويس

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:56 م
ضبط 10 أطنان أسماك
ضبط 10 أطنان أسماك فاسدة بالسويس
Advertisements
حسن غنيمة

تمكنت مديرية الطب البيطرى بالسويس من ضبط عشرة أطنان وثمانون كيلو جرام أسماك متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي قادمة علي أحد مراكب الصيد بميناء الأتكة .


وتم تشكيل لجنة من أطباء قسم التفتيش على اللحوم بالمديرية برئاسة الدكتور  محسن كامل رئيس قسم التفتيش علي اللحوم والدكتورة  نشوي محمد ابو الفتوح و الدكتور  شيماء شابون أطباء القسم بمعاينة الكمية المضبوطة وقبل طرحها للأسواق وتبين عدم  صلاحيتها للاستهلاك الآدمى

وأوصت بإعدام كمية الأسماك المضبوطة وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها للنيابة  تحت إشراف المستشار المحامى لنيابات السويس والذي امر باعدام الكمية فورا وتم اتخاذ كافة الإجراءات الصحية الكاملة لاعدامها.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون فتيس .. شيفروليه تطرح بولت CHEVROLET BOLT 2022 الكهربائية| صور

"صدى البلد" ينفرد بحكايات أعمال خالدة لثلاثة مبدعين تزين معرض "ضي" للفن التشكيلي

بعد طرحها سيارة طائرة.. شركة جيلي الصينية تسجل رقم قياسيا جديدا