ضبط 10 أطنان أسماك فاسدة بالسويس

تمكنت مديرية الطب البيطرى بالسويس من ضبط عشرة أطنان وثمانون كيلو جرام أسماك متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي قادمة علي أحد مراكب الصيد بميناء الأتكة .





وتم تشكيل لجنة من أطباء قسم التفتيش على اللحوم بالمديرية برئاسة الدكتور محسن كامل رئيس قسم التفتيش علي اللحوم والدكتورة نشوي محمد ابو الفتوح و الدكتور شيماء شابون أطباء القسم بمعاينة الكمية المضبوطة وقبل طرحها للأسواق وتبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى

وأوصت بإعدام كمية الأسماك المضبوطة وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها للنيابة تحت إشراف المستشار المحامى لنيابات السويس والذي امر باعدام الكمية فورا وتم اتخاذ كافة الإجراءات الصحية الكاملة لاعدامها.