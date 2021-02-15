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حوادث

جهود أمنية لكشف غموض العثور على جثمان زوجين مذبوحين بالاسماعيلية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 03:37 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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انجي هيبة
فرضت قوات الشرطة بمديرية امن محافظة الاسماعيلية، كردونا أمنيا، حول منزل بقرية سرابيوم، عثر بداخله علي جثمان زوجين مذبوحين، في ظروف غامضة.

وبدأ رجال البحث الجنائي والأدلة الجنائية في معاينة مكان وقوع الحادث المأساوي.

قال أحد أهالي قرية سرابيوم بمحافظة الإسماعيلية انه تم العثور علي جثمان موظف بالمعاش وزوجته داخل منزلهما بالقرية ظهر اليوم الإثنين.

وأضافت المصادر ان الجثة لشخص يدعي م.ع 62 سنة موظف بالمعاش وزوجته مذبوحين.

وانتقل علي الفور رجال البحث الجنائي بمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية، لمكان الواقعة، فيما أشارت مصادر امنية إلي وجود شبهة جنائية في الواقعة.
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