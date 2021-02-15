انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة بمطروح





تشهد محافظة مطروح صباح اليوم، الاثنين، حالة من التقلبات الجوية مع هبوب رياح متوسطة على جميع المدن تتزايد سرعتها فى المناطق الصحراوية.









كما شهدت حالة الطقس انخفاضا ملحوظا فى دراجات الحرارة مع تكاثف السحب المحملة بالأمطار فى ظل توقع سقوط أمطار على مطروح ومنطقة الساحل الشمالى بالإضافة إلى اضطراب فى حالة البحر.





وقد رفعت جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة درجة الاستعداد القصوى واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للتعامل الفورى مع موجة الطقس السيئ.





ووجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، رؤساء المدن والمراكز الثمانية، ومديري المديريات الخدمية بنطاق المحافظة، بمتابعة حالة الطقس والتقلبات المناخية من خلال غرف العمليات.





وشدد على تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن الثمانية والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة للإبلاغ عن أى أحداث طارئة فى حينها لسرعة التعامل الفورى معها.





كما شدد محافظ مطروح على قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتطهير المستمر لشنايش صرف المطر وتسليكها مع التجربة العملية للتأكد منها، وتجهيز جميع سيارات الكسح خاصة سيارة ضخ مياه السيول.





كما وجه بسرعة تطهير الوديان وإزالة كل الحشائش المعيقة لمسار المياه ومتابعة كل الوديان وتطهير الأودية والسدود خاصة بمنطقة الخروبة ووادى الرمل وإسماعيل وأم لشطان بالتنسيق بين إدارة الموارد المائية والرى وجهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى ومركز التنمية المستدامة ومركز ومدينة مرسى مطروح باستخدام المعدات اللازمة مع تحديد كل المطالب والاحتياجات لسرعة توفيرها، والتنبيه على الأهالي فى تلك الوديان بعدم البناء خاصة فى مجرى السيل حرصا على سلامتهم.