تمهيد الطرق الترابية والصحراوية لمواجهة الأمطار بمطروح

استمرت بمحافظة مطروح تمهيد وتسوية الطرق الترابية والصحراوية بالشوارع الفرعية بعلم الروم بمناطق الامام مالك مرورا بعمارات الارامل وحتي الكيلو 7 وجاري استكمال العمل بالشوارع الترابية وذلك لمواجهة الامطار وتسهيل دخول سيارات الاسعاف والمطافة والمياة والصرف .





واكد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح إن اعمال تمهيد وتسوية الطرق الترابية والصحراوية مستمرة في المناطق التي لم تبدأ بها أعمال الرصف بسبب عدم انتهاء مشروعات البنية التحتية في بعض المناطق وذلك تيسيرا على المواطنين .





وأوضح رئيس المدينة بان توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح هى سرعة الانتهاء من تمهيد الطرق الترابية بالعزب والاحياء والشوارع وتسويتها ودكها لتصبح شوارع ممهدة بعد التنسيق ومراجعة أعمال الشركات العاملة في مشروعات الكهرباء والغاز والرصف والصرف الصحي ومياه الشرب .









واضاف انه تم حتى الان تمهيد 32 كيلو متر بالجليدر لطرق ترابية طولية وعرضية بالشوارع الفرعية بعلم الروم بمناطق الامام مالك مرورا بعمارات الارامل وحتي الكيلو 7 وجاري استكمال العمل بالشوارع الترابية .





واشار رئيس مدينة مرسى مطروح إنه تم وضع خطة لتمهيد شوارع العزب والاحياء طبقا لاهمية المناطق والاولوية للمناطق المزدحمة بالسكان والتي يداخلها أعداد كبيرة من السيارات للتيسير علي المواطنين .









من ناحية اخرى أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح عن قيام حملة مكبرة لازالة اشغالات الطريق المخالفة للكافيهات والمطاعم بشوارع الجلاء والعوام والميناء والتحرير وعلم الروم تحت إشراف وتنفيذ إدارة تحسين البيئة والتراخيص بمجلس المدينة ومشاركة شرطة المرافق .

وأكد جاب الله بانه تم ايقاف اعمال بناء لعقار بعلم الروم يعمل بدون ترخيص حيث تم التحفظ علي معدات وأدوات البناء وتحرير مخالفة لصاحب العقار والتحفظ علي اشغالات الطريق المخالفة للمطاعم والكافيهات .





وشدد علي استمرار الحملات المكبرة بالشوارع والميادين العامة للقضاء علي ظاهرة اشغال الطريق المخالفة وانتشار الباعة الجائلين علي الارصفة والتحفظ علي معدات وأدوات البناء التي تعمل بدون ترخيص بنطاق المركز .





وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح الاهالي بالالتزام بعدم اشغال الطريق بالمخالفة للقانون والا سيتم تطبيق أقصي عقوبة وغرامة وعدم الشروع في البناء العشوائي الغير مرخص حفاظا علي الشكل الحضاري والجمالي للمدينة .







