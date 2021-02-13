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محافظات

بعد مطالبة محبيه.. تعرف على حقيقة إطلاق اسم الفنان على حميدة على أحد شوارع مطروح

السبت 13/فبراير/2021 - 11:52 ص
صلاة الجنازة على
صلاة الجنازة على الفنان على حميدة
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ايمن محمود
طالب عدد من محبى الفنان على حميدة الذى توفى اول امس الخميس ان يتم اطلاق اسم الفنان الراحل على احد الشوارع بمحافظة مطروح  وذلك  لما ساهم به فى اثراء الحركة الفنية بالمحافظة والترويج السياحى لمطروح فى العديد من المناسبات .

وقال محبو الفنان الراحل إن  الفنان على حميدة كان له دور كبير فى الترويج السياحى لمحافظة مطروح منذ دخولة عالم الشهرة بعد اغنية لولاكى فى الثمانينات وكانت وقتها محافظة مطروح مجهولة للعديد من  المواطنين  مضيفين أنه كان حري على ذكر اسم محافظة مطروح فى اى لقاء اعلامى والامكانيات التى تتميز بها .

 واستجابة لمطالب محبى الفنان الراحل فقد وعد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أنه سيتم مناقشة إطلاق اسم الفنان الراحل علي حميدة على أحد الشوارع أو الأماكن الحيوية بالمحافظة.

كان محافظ مطروح قد نعى الفنان الراحل على حميدة  وقدم المحافظ بالنيابة عن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة خالص العزاء والمواساة في وفاة الدكتور على حميده الذى يعد من أعلام المحافظة سائلا المولى عز وجل أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته واهالى مطروح جميعا الصبر والسلوان.

كما قام المحافظ بالاتصال بشقيق الفنان الراحل اسماعيل حميدة الاذاعى باذاعة مطروح  لتقديم واجب العزاء له ولاسرته.

وغيب الموت علي حميدة، صاحب أغنية "لولاكى" الشهيرة، عن عمر ناهز الـ 73 عاما، بعد صراع مع المرض.

بعد مطالبة محبيه.. تعرف على حقيقة إطلاق اسم الفنان على حميدة على أحد شوارع مطروح
بعد مطالبة محبيه.. تعرف على حقيقة إطلاق اسم الفنان على حميدة على أحد شوارع مطروح
بعد مطالبة محبيه.. تعرف على حقيقة إطلاق اسم الفنان على حميدة على أحد شوارع مطروح
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