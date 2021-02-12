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محافظات

ادعوله بالرحمة.. أصدقاء علي حميدة: فكاهي وطباخ ماهر.. فيديو

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:35 م
أصدقاء علي حميدة
أصدقاء علي حميدة في العزاء
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ايمن محمود
كشف أصدقاء الفنان الراحل علي حميدة جانبا آخر في حياة الفنان الذي توفي أمس، وأقيمت جنازته اليوم.


يؤكد الفنان أسامة عفيفي ملحن وصديق الفنان الراحل من القاهرة و المطرب سلومة  عبد الله  والشاعر محمد الانور  أن الفنان الراحل  كان  فكاهيا يحب الضحك كما أنه كان انسانا محبا للناس ولأهله بمطروح ويقدم يد العون لزملائه في الوسط الفني.

وأضافوا أنه لم يبخل يوما في تقديم العون لأبناء مطروح فهو دائم الحديث عن محافظة مطروح والترويج لها سياحيا لذلك يطلقون عليه سفير محافظة مطروح.

وأشاروا الى أن الفنان الراحل كان أيضا طباخا ماهرا تميز بطهى المكرونة باللحم الضانى والارز البدوى والشوربة المغربي وكان يقوم بطهي الطعام بنفسه.

وأكدوا  أن الفنان الراحل يعد رمزا من رموز الفن بمصر، حيث  كانت تربطهم به علاقة صداقة قوية كما انه كان انسانا كبيرا قبل ان يكون فنانا  فقد كانت له العديد من المواقف التى تدل على خفة ظله وحبه للمرح والضحك وانسانيته فى التعامل مع الاطفال.

يذكر أن على حميدة، صاحب أغنية لولاكى، توفي عن عمر ناهز الـ 73 عاما، بعد صراع مع المرض، بعدما تدهورت حالته الصحية إثر إصابته بورم فى الرئتين، وتم نقله فى ساعة مبكرة أمس الخميس إلى مستشفى مطروح العام وتوفي به.
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