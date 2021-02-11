صديق علي حميدة: الفنان الراحل كان صاحب صاحبه.. فيديو

أكد عادل مسلمانى صديق الفنان علي حميده المقرب ومدير محو الأمية بمطروح أن الفنان علي حميده كان من أقرب المقربين له وأنه كان دائما التواصل معه.





وأضاف أن علي حميده كان إنسانا خلوقا محبا لمطروح وأنه كان دائما يحرص علي التواجد معه حتى عندما كان مشغولا بأعماله الفنية بالقاهرة، موضحا أن حبه لبلده انعكس في الترويج السياحى في جميع اللقاءات الإعلامية.





وأشار أن أهالي المحافظة أطلقوا عليه لقب روح محافظة مطروح بسبب الترويج السياحى الكبير الذى قام به في لقاءاته الإعلامية والتليفزيونية.





وأضاف أن الفنان علي حميدة كان إنسانا خلوقا محبا لجميع أبناء المحافظة وكان يقدم مساعدة لكل أبناء المحافظة متى طلب منه ولديه شقة سكنية بالقاهرة والتى باعها لسداد الضرائب وكانت مفتوحة لجميع أبناء المحافظة الذين يقومون بالعلاج القاهرة أو ترانزيت للمسافرين إلى أداء فريضة الحج أو العمرة أو أي شخص يحتاجها.





وأوضح أن حالة علي حميده كانت حتى أمس مستقرة، قائلا: "فوجئنا صباح اليوم الخميس بسوء حالته الصحية وبدأ في بصق دماء وعدم قدرته على الحديث أو الوقوف واتصلنا بسيارة إسعاف وتم نقله إلى مستشفي مطروح العام".





وأشار الى أنه بعد وصوله للمستشفي بلحظات توفي داخل غرفة العناية المركزة، لافتا أنه عانى كثيرا بعد صراع مع المرض استمر لفترة طويلة بعد مرضه في الكبد والرئة.





وقال إن علي حميده يعد علما من أعلام المحافظة ويعشقه أبناء مطروح، وكان صاحب صاحبه جدا وعلمنا الطبخ لأنه كان شيف كبير".



