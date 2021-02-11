ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

صديق علي حميدة: الفنان الراحل كان صاحب صاحبه.. فيديو

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:42 م
صديق على حميدة :
صديق على حميدة : كان صاحب صاحبه وعلمنا الطبخ .. فيديو
Advertisements
ايمن محمود
أكد  عادل مسلمانى صديق الفنان علي حميده المقرب  ومدير محو الأمية بمطروح أن الفنان علي حميده كان من أقرب المقربين له وأنه كان دائما التواصل معه.


وأضاف أن علي حميده كان إنسانا خلوقا محبا لمطروح  وأنه كان دائما يحرص علي التواجد معه حتى عندما كان مشغولا بأعماله الفنية بالقاهرة، موضحا أن حبه لبلده انعكس في الترويج السياحى في جميع اللقاءات الإعلامية.

وأشار أن أهالي المحافظة أطلقوا عليه لقب روح محافظة مطروح بسبب الترويج السياحى الكبير الذى قام به  في لقاءاته الإعلامية والتليفزيونية.

وأضاف أن الفنان علي حميدة كان  إنسانا خلوقا محبا لجميع أبناء المحافظة وكان يقدم مساعدة  لكل أبناء المحافظة متى طلب منه ولديه شقة سكنية بالقاهرة والتى باعها لسداد الضرائب وكانت مفتوحة لجميع أبناء المحافظة الذين يقومون بالعلاج القاهرة أو ترانزيت للمسافرين إلى أداء فريضة الحج أو العمرة أو أي شخص يحتاجها.

وأوضح  أن حالة علي حميده كانت حتى أمس مستقرة، قائلا: "فوجئنا صباح اليوم الخميس بسوء حالته الصحية وبدأ في بصق دماء وعدم قدرته على الحديث أو الوقوف واتصلنا بسيارة إسعاف وتم نقله إلى مستشفي مطروح العام".

وأشار الى أنه بعد وصوله للمستشفي بلحظات  توفي داخل غرفة العناية المركزة، لافتا أنه عانى  كثيرا  بعد صراع مع المرض استمر لفترة طويلة بعد مرضه في الكبد والرئة.

وقال إن علي حميده يعد علما من أعلام  المحافظة ويعشقه أبناء مطروح، وكان صاحب صاحبه جدا وعلمنا الطبخ  لأنه كان شيف كبير".

صديق علي حميدة: الفنان الراحل كان صاحب صاحبه.. فيديو
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وفاة علي حميدة وعائلته تلوم نقابة الموسيقيين

مطرب لولاكي.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة علي حميدة

موعد جنازة المطرب علي حميدة في مطروح

محافظ مطروح ناعيًا علي حميدة: من أعلام المحافظة

إنجي علي تنعى المطرب علي حميدة

قصة أغنية لولاكي للراحل علي حميدة.. تجاوزت 6 ملايين نسخة

ترشيحاتنا

بعد خلعها الحجاب.. جلسة تصوير جديدة لـ حنين حسام وتؤكد: أنا أحلى من نانسي عجرم

تحقيق في جريمة قتل ينتهي بأغرب مفاجأة.. والسبب هوية القتيل.. شاهد

فستان إفريقي.. أحلام تثير الجدل بإطلالة غير متوقعة

ثالث العالم.. ملخص مباراة الأهلي وبالميراس وركلات الترجيح

وزيرالتعليم : كذَّبنا خبر تأجيل الدراسة و الامتحانات عشرات المرات

نداء سعودي عاجل بشأن الملاحة البحرية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حالة غامضة تثير الذهول.. كلاب ضالة تتحول إلى اللون الأزرق

بعد تألقها بـ في بيتنا روبوت.. أجمل إطلالات شيماء سيف

أسعار ومواصفات ساوايست DX3 موديل 2021.. صور