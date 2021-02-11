محافظ مطروح ناعيًا علي حميدة: من أعلام المحافظة

نعى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الفنان علي حميده الذى توفي اليوم الخميس.
وتقدم المحافظ بالنيابة عن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بخالص العزاء والمواساة في وفاة الدكتور على حميدة الذى يعد من أعلام المحافظة سائلا المولى عز وجل أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته واهالى مطروح جميعا الصبر والسلوان.
وغيب الموت علي حميدة، صاحب أغنية "لولاكى" الشهيرة، عن عمر ناهز الـ 73 عاما، بعد صراع مع المرض.
كان عادل عطية ابن شقيقة الفنان على حميدة وجه اللوم لنقابة الموسيقيين عبر صدى البلد.
وقال: إنني الوم على نقابة المهن الموسيقية بعدم الاهتمام والتجاهل التام لأحد اعضائها الذين أثروا الحياة الفنية خاصة انه يعانى من ضائقة مالية وليس هناك من يقف بجواره او يساعده واهيب بكل محبى على حميدة محاولة إيجاد حل يمكن ان ننقذه به وتتحسن حالته الصحية.