محافظ مطروح ناعيًا علي حميدة: من أعلام المحافظة

وتقدم المحافظ بالنيابة عن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بخالص العزاء والمواساة في وفاة الدكتور على حميدة الذى يعد من أعلام المحافظة سائلا المولى عز وجل أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته واهالى مطروح جميعا الصبر والسلوان.





وغيب الموت علي حميدة، صاحب أغنية "لولاكى" الشهيرة، عن عمر ناهز الـ 73 عاما، بعد صراع مع المرض.





كان عادل عطية ابن شقيقة الفنان على حميدة وجه اللوم لنقابة الموسيقيين عبر صدى البلد.



