شاهد.. توسعة طريق فطناس بواحة سيوة لخدمة الوجهة السياحية

تفقد العميد عصام عبدالغني رئيس مركز ومدينة سيوة اليوم الخميس، أعمال توسعة طريق فطناس بدايةً من منطقة أبو صحرا حتى فطناس، لخدمة الوجهة السياحية لواحة سيوة، يرافقه محمد بكر يوسف نائب رئيس المركز، وأحمد علي باغي سكرتير المركز، وعدد من مديري الإدارات المعنية بمجلس المدينة.









وشهد رئيس المركز أعمال توسعة الطريق باستخدام معدات الحملة الميكانيكية الخاصة بمجلس المدينة، وإدارة الصرف الزراعي بسيوة.





ووجه رئيس مدينة سيوة بضرورة الانتهاء من أعمال التوسعة في أسرع وقت ممكن نظرًا للاستمرار في غلق الطريق حتى نهاية الأعمال الجارية، مؤكدًا استمرار اتخاذ المسارين البديلين للوصول إلى منطقة فطناس وهما الشحايم، وطريق لحريك خلف مصنع الجوهرة حتى فطناس.





من ناحية أخرى استمر مركز ومدينة سيوة فى أعمال صيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة بقرية أبوشروف.





وأوضح رئيس مركز ومدينة سيوة بأنه تم تكثيف أعمال صيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة بقرية أبوشروف بمركز ومدينة سيوة، وذلك بواسطة عمال وفني إدارة الإنارة العامة بمجلس مدينة سيوة، كما تم صيانة ورفع كفاءة الكابلات الكهربائية الخاصة بأعمدة الإنارة العامة بالقرية.





من ناحية أخرى تفقد رئيس مركز ومدينة سيوة أعمال القافلة الطبية الخاصة بمديرية الصحة بمطروح تخصصات الأطفال، والجراحة، والتخدير بمستشفى سيوة المركزي، يرافقه محمد بكر يوسف نائب رئيس المركز، والإدارات المعنية بمجلس مدينة سيوة، حيث تم الاطمئنان على سير العمل وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.



