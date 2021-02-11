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محافظات

سيوة واحة الجمال.. مقصد الزائرين خلال إجازة نصف العام

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:59 ص
صدى البلد
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ايمن محمود
تمتلك واحة سيوة العديد من المقومات الطبيعية والسياحية التى تجعل منها مقصدًا سياحيًا مهمًا للسياحة الشتوية بمصر لاعتدال مناخها بالإضافة إلى السياحة العلاجية على  جبل الدكرور في موسم الصيف .
 

وقال محمود الدميرى مدير مكتب تنشيط السياحة بسيوة ان الواحة تشهد خلال فترة إجازة نصف العام رواجا سياحيا من السائحين المصريين وبعض الأجانب المقيمين داخل الجمهوريه،  لاعتدال المناخ في سيوه وتنوع أنماط السياحة فيها، ومنها رحله السفارى والمغامرات ببحر الرمال ، و السياحة الترفيهية والسياحة التاريخية، حيث زيارة معبد امون، وشالى، وجبل الموتى ، وأيضا بحيرات الملح، والبيت السيوى  .

وأضاف الدميرى أن واحة سيوة  شهدت  زيارة العديد من الفنانين والمشاهير منهم الفنانة رانيا فريد شوقي، التى نشرت العديد من الصور التى تعكس جمال الواحة  والفنان محمود حميده الذى نشر صور وهو يسبح في بحيرات الملح ، وفي الكامبات، ورنا سماحة التى ارتدت زى العروس في سيوة ، والاعلامى ابراهيم الكردانى  وغيرهم.

وأكد ان  واحة سيوة  تعد من أهم المناطق السياحية في العالم حيث لم يقتصر زيارة الواحة علي فنيين مصريين بل شهدت زيارة فنانين عالمين كزيارة المغنى الأمريكى آشر ريموند  وقضى عدة أيام، وقام بنشر صور له على حساباته الشخصية أثناء قضاء إجازته من قلب واحة سيوة، منها صورة وهو يسبح فى بحيرة أدرار املال أو الجبل الأبيض، بالإضافة إلى تفقده العديد من المناطق السياحية والأثرية

وأوضح أن من أهم الزيارات بالواحة زياره الامير تشارلز ولى عهد بريطانيا، وقرينته، واحة سيوة عام 2006 فى زيارة استغرقت يومين، وتفقد الميادين وأعمال الإنشاءات بالواحة وعيون المياه، كما زار منطقة شالى "سيوة القديمة" ومعبد آمون مما سلط الضوء علي مقومات الواحة السياحية.  
سيوة واحة الجمال.. مقصد الزائرين خلال إجازة نصف العام
سيوة واحة الجمال.. مقصد الزائرين خلال إجازة نصف العام
سيوة واحة الجمال.. مقصد الزائرين خلال إجازة نصف العام
سيوة واحة الجمال.. مقصد الزائرين خلال إجازة نصف العام
سيوة واحة الجمال.. مقصد الزائرين خلال إجازة نصف العام
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