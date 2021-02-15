ضبط 200 كجم لحوم مجمدة فاسدة بأحد المصانع في كفر الدوار

نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، اليوم الإثنين، حملات تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز كفر الدوار.

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية من اللحوم والكبدة المجمدة بإجمالي وزن 200 كجم داخل أحد مصانع انتاج اللحوم المصنعة ومنتجاتها بدون بيانات تدل على المصدر وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية و غير محتفظة بخواصها الطبيعية وتظهر عليها علامات التلف والفساد وغير صالحة للاستهلاك الادمي وتم تحرير محضر ضبط بالواقعة

وكانت قد نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، اليوم الإثنين، حملات تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز دمنهور.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع حلويات غير مرخص يستخدم مواد خام مجهولة المصدر وتم التحفظ علي كميات كبيرة من أطباق الحلويات المشكله والدقيق والسكر وزيت الطعام والاستيكرات.

كما تم ضبط مصنع أعلاف غير مرخص وتم التحفظ علي 50 شيكارة ملح صناعي متغيرة الصفات الطبيعية 40 شيكارة أعلاف منتج نهائي، وضبط مصنع مناديل ورقيه غير مرخص ينتج مناديل مقلدة وبأسماء شركات تجارية شهيرة وتم التحفظ علي 30 باكتة مناديل، منديل وكميات كبيرة من المواد الخام والاستيكرات والأكياس.

وضبط 5400 خمسة آلاف وأربعمائة عبوة بسكويت منتهية الصلاحية بمركز توزيع وفرع شركة حلويات شهيرة، كما تم ضبط 20 علبة كمامات مجهولة المصدر معروضة للبيع بأحد المفروشات ومعرضة للغبار والأتربة وعادم السيارات بأحد الأسواق مما يعرض حياة مستخدميها للخطورة الشديدة، كما تم ضبط تاجر تمويني وتصرف فى سلع تموينية مدعمة بقيمة 10000 عشرة آلاف جنيه ولم يقم بتسليمها لأصحاب البطاقات التموينية بعد جرد المحل.

وتم التحفظ على جميع المضبوطات بمعرفة الإدارة والعرض على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المتهمين.

كما نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، الأربعاء الماضي، حملات تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز وادي النطرون.

وأسفرت الحملة عن ٨٠٠لتر سولار مدعم بدون تصريح

، كما تم ضبط مصنع أدوات كهربائية بحوزته أكثر من ١٠٠٠٠ وحده كهربائية لمنتج نهائي بالمصنع بدون شهادة تسجيل علامة تجارية، وضبط مصنع مخلل زيتون بدون ترخيص وسجل صناعي.

كما تم ضبط ٢٠٠ برميل مخلل سعة ١٢٠كم زيتون منتج خام تحت التجهيز عليه علامات تلف نموات فطرية يرقات ديدان، وضبط ٢٠٠ عبوة مخلل زيتون منتج نهائي سعة ٢كم بدون علامات وبيانات، طن ملح طعام بدون فواتير، وضبط ٥٠٠كم صودا كاوية بدون فواتير

تم تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة

الحمله.

كما نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، الثلاثاء الماضي، حملات تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مراكز المحافظة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 30 محضر لإنتاج خبز ناقص الوزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل وعدم نظافة أدوات العجين.

كما تم تحرير 5 محاضر تموينية عبارة عن غلق تجار تموين فى مواعيد العمل الرسمية وكذلك عدم الإعلان عن أسعار بيع المقررات التموينية بمركز كفر الدوار، ضبط عدد 2 صاحب مصنع لعمل المخللات بدون ترخيص وتم التحفظ على 45 برميل مخللات يزن الواحد 150 كجم متغيره الصفات الطبيعية في اللون والرائحه والملمس بعدد 20 برميل وكذا 25 برميل بدون بيانات.

كما تم تحرير عدد 2 محضر عدم الإعلان عن الاسعار لمحلات تجارية، وتحرير محضر عدم الإعلان عن أسعار اسطوانات البوتاجاز لأحد المستودعات، وتحرير محضر غلق لأحد التجار التموينيين لغلق المحل أثناء مواعيد العمل الرسمية، تحرير 16 محضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة مختلفة من المحلات التجارية.



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