كرم جبر: لا صلاحيات لوزارة الإعلام على الهيئات الإعلامية.. والتنسيق غائب

أكد كرم جبر رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام أنه لا صلاحيات لوزارة الإعلام علي المجلس أو الهيئة الوطنية للإعلام أو الهيئة الوطنية طبقا للقوانين المنظمة لعملها، وأن المسألة أصبحت تحتاج للتنسيق بين وزير الإعلام والهيئات الثلاثة، وقال أن وزارة الإعلام جهة حكومية تمارس صلاحياتها بقرار من مجلس الوزراء، ولا يوجد شيء يربط بين المجلس والوزارة.





وتابع كان من المفترض أن يتولي وزير الإعلام التنسيق مع الجهات الثلاثة ولكن هذا لم يحدث، لافتا إلي أنه يوجد تنسيق ما بين الهيئات الثلاثة

مع التأكيد علي أن استقلاليتها وتم عمل بروتوكول تعاون في مجال التدريب ولكن بدون نص قانوني.





جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة الدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الإعلام والنائبين نادر مصطفي وكيل اللجنة وتامر عبد القادر أمين سر اللجنة، وذلك لمناقشة اختصاصات ودور المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام.





وعن صلاحيات المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام قال إن أهم اختصاص للمجلس هو إصدار التراخيص والمجلس قام منذ تأسيسه علي إصدار التراخيص للصحف القومية والحزبية والخاصة وللقنوات والراديو وتم عمل الشهادات مزودة بعلامة مائية لعدم تزويرها.





وكشف عن أنه كانت هناك مهلة لتقنين أوضاع الكيانات الإعلامية والمهلة انتهت وسيتم بدءا من الأسبوع المقبل اتخاذ إجراءات قانونية ضد المواقع المخالفة قد تصل إلى الغلق.





ولفت إلي أن من صلاحيات المجلس أيضا دعم البرامج والسياسات التي تعمل علي رفع الوعي لدي المواطنين والعمل علي خلق إعلام هادف والتعاون مع المؤسسات الإعلامية للدخول إلى الثورة التكنولوجية الرابعة، وكل الاختصاصات تقع في إطار تنظيمي.





وتابع: من صلاحيات المجلس أيضا الأمر المتعلق بضوابط النشر حيث يوجد لائحة جزاءات للنشر وعلي سبيل المثال فيما يتعلق بالحوادث الإرهابية بالتقيد بالبيانات الرسمية، وهذه الضوابط تم توزيعها علي معظم وسائل الإعلام ونشر في الجريدة الرسمية وتم عقد ندوات مع رؤساء تحرير المواقع والإصدارات للتوعية بضوابط النشر.





وعن الشكاوي قال إن المجلس يتلقي الشكاوي من المواطنين ويتم بحث الشكوي ورفع التوصية لرئيس المجلس لاتخاذ القرار.





وعلي سبيل المثال وردت شكوي من المستشار عدلي منصور بوجود ٣٠ صفحة باسمه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإغلاقها.





وتقدم الفريق كامل الوزير وزير النقل بشكوي ضد عامل يقوم من خلال صفحة بتشويه كل ما يحدث بالسكة الحديد وتم إغلاق الصفحة، كما وردت شكاوي من محمد عبد العاطي وزير الري وعلاء فؤاد وزير المجالس النيابية.





وكشف كرم جبر عن رغبته في لا تعاون ما بين لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب والمجلس الأهلي للإعلام خاصة في المبادرات الإعلامية وكيفية الاحتفال بالمناسبات والأعياد القومية من خلال ربط الشباب بأمجاد وطنية، فضلا عن القضايا المفروضة علي الشأن المصري وخاصة حقوق الإنسان وكيفية التعامل مع هذا الملف بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ، ونبادر بنشر كل ما يتعلق بحقوق الإنسان ولا ننتظر أن نكون رد فعل.





وتابع أن من ضمن المبادرات أيضا العمل علي الترويج للمشروعات القومية الكبري وأهميتها ومبادرة الاهتمام بقضية الوعي لدي المواطنين لمواجهة المتربصين.





كما يشارك المجلس في مبادرة سيطرة الحضانات المتطرفة علي دور الحصانة.