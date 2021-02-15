زيارة مفاجئة من وزير خارجية قطر لـ إيران ..وطهران: نرحب بوساطة الدوحة

استقبل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن بمقر الخارجية الإيرانية في طهران، في زيارة مفاجئة حيث بحثا العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة.





وبحسب وكالة "إرنا" الإيرانية، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، ردا على سؤال بشأن جهود قطر لإحياء الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة: "نحن نرحب بهذه المساعدة.. قطر هي من أصدقاء إيران الإقليميين وهناك مشاورات وثيقة بين البلدين على مختلف المستويات".





وكان بن عبد الرحمن أعلن في وقت سابق عن استعداد بلاده لدعم العملية السياسية والدبلوماسية من أجل عودة إيران وأمريكا إلى الاتفاق النووي وخفض التوترات الإقليمية.





وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن العلاقات الإيرانية القطرية لها دور مهم في تحقيق ظروف مستقرة في المنطقة.





وأضاف أن إيران مستعدة لتوسيع التعاون الإقليمي على جميع المجالات.





وكان ظريف صرح في وقت سابق بأن طهران ترحب بدعوة نظيره القطري، لإجراء حوار شامل بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران.