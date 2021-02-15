وزير الزراعة: تطبيق كارت الفلاح في 15 محافظة.. وتعميمه بالجمهورية منتصف الشهر المقبل

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الدولة تهتم باستخدام البذور قليلة الاستهلاك للمياه وعالية الإنتاجية، جاء خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى.





ولفت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إلى أنه تم إطلاق برنامج قومى فى هذا، قائلًا "كنا نستورد 100% من بذور الخضر، وبدأنا خلال الفترة الأخيرة تسجيل 22 صنفا من الخضر".





وأضاف "سنوجه دعوة للمجتمع المدنى لمشاهدة التجربة التي تهدف لتخفيض تكلفة الإنتاج على الفلاح"، موضحا أن الأصناف مبشرة.





وحول كارت الفلاح، قال وزير الزراعة "طبقنا الكارت فى 15 محافظة، وفى 15 مارس سيطبق فى معظم محافظات الجمهورية"، مستطردا "بالتعاون مع البنك المركزى لم يعد الكارت بديل للحيازة الورقية فقط، فبعدما كان بديل للحيازة الورقية، أصبح يستخدم فى المدفوعات ويتماشى مع التحول الرقمى الذى يشهده قطاع الزراعة".





وقال الوزير "أصبح كارت مدفوعات، ومن حصل على الكارت بالشكل القديم سيتم استبداله بالكارت بالنظام الجديد دون أن يتحمل الفلاح أى تكاليف اضافية".