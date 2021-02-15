وزيرة الهجرة على مائدة التنسيقية: نتعاون مع المصريين بالخارج لبحث سبل النهوض بالمجتمع المدني

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال المائدة المستديرة التي تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "دور المجتمع المدني في النهوض بالدول النامية" المنعقدة في مقر التنسيقية، أن وزارة الهجرة تستغل كل الفرص الممكنة للتعاون مع أبناء مصر في الخارج لبحث سبل النهوض بالمجتمع المدني.





وأضافت "مكرم"، أن المجتمع المدني عليه دور رئيسي للنهوض بالدولة، فلا تستطيع الدول أن تنهض نهضة شاملة في معزل عن المجتمع المدني.





وتابعت الوزيرة، أن الدولة ليست ضد الهجرة بشكل عام، لكنها ضد الهجرة غير الشرعية التي تعرض حياة المواطن للخطر.





وأشارت إلى أن الدولة تدعم المواطن ليصبح مؤهلا لسوق العمل في الخارج، ثم يسافر بطريقة شرعية، بما يعود عليه بالنفع وعلى الدولة بالقوة المتمثلة في نجاح أبنائها بالخارج.