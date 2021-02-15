ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

وزيرة الهجرة على مائدة التنسيقية: نتعاون مع المصريين بالخارج لبحث سبل النهوض بالمجتمع المدني

الإثنين 15/فبراير/2021 - 07:38 م
وزيرة الهجرة نبيلة
وزيرة الهجرة نبيلة مكرم
Advertisements
أحمد أيمن
قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال المائدة المستديرة التي تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "دور المجتمع المدني في النهوض بالدول النامية" المنعقدة في مقر التنسيقية، أن وزارة الهجرة تستغل كل الفرص الممكنة للتعاون مع أبناء مصر في الخارج لبحث سبل النهوض بالمجتمع المدني.

وأضافت "مكرم"، أن المجتمع المدني عليه دور رئيسي للنهوض بالدولة، فلا تستطيع الدول أن تنهض نهضة شاملة في معزل عن المجتمع المدني.

وتابعت الوزيرة، أن الدولة ليست ضد الهجرة بشكل عام، لكنها ضد الهجرة غير الشرعية التي تعرض حياة المواطن للخطر.

وأشارت إلى أن الدولة تدعم المواطن ليصبح مؤهلا لسوق العمل في الخارج، ثم يسافر بطريقة شرعية، بما يعود عليه بالنفع وعلى الدولة بالقوة المتمثلة في نجاح أبنائها بالخارج.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزيرة الهجرة تبحث مع أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التعاون حول شباب الدارسين بالخارج

وزيرة الهجرة: نستهدف الاستفادة من نجاحات تجربة تنسيقية شباب الأحزاب.. فيديو

جسور تواصل لتبادل الخبرات.. تنسيقية شباب الأحزاب تكشف تفاصيل لقاء وزيرة الهجرة

تنسيقية شباب الأحزاب تنظم مائدة مستديرة حول دور المجتمع المدني في النهوض بالدول النامية

ترشيحاتنا

إخلاء 4 عمارات مجاورة لعقار روض الفرج المنهار والبحث عن رجل أسفل الأنقاض

أول صور للزوجة ضحية عيد الحب في الحوامدية

سكب طفله الزيت على الأرض فخنق والدته حتى الموت في الحوامدية "تفاصيل التحقيقات"

اشتباكات بين أنصار المرشحين فى انتخابات محامين جنوب القاهرة

35 مليار جنيه لـ 2.5 مليون مواطن.. إرث البدري فرغلي لـ أصحاب المعاشات

الصحة العالمية تعتمد لقاحا جديدا لمواجهة فيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التكلفة أكثر من 2 مليار جنيه.. شركة النصر تعلن تفاصيل صناعة أول سيارة كهربائية

بعد الممر والاختيار.. «السرب» ملحمة جديدة للجيش المصري في ليبيا

عريس يا بوي.. عندما نافست كاديلاك وMG الزعيم بطولة البحث عن فضيحة | صور