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محافظات

حملة مرافق مكبرة في إسنا بالأقصر ..صور

الإثنين 15/فبراير/2021 - 07:52 م
حملة مرافق مكبرة
حملة مرافق مكبرة
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شمس يونس
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا في الأقصر برئاسة إبراهيم نصير، حملة مكبرة شملت المرور على شوارع المدينة  والقرى وخلال الحملة تم المرور على المقاهي وتم ضبط ٥ شيش.

كما أسفرت مجهودات الحملة عن ضبط ٥ مواطنين بدون كمامة  وطلبوا التصالح في المخالفة كما تم تحرير ١١ محضر إشغال طريق وتحرير ٣ محاضر بائع متجول و٤ محاضر نظافة عامة وتنفيذ ٢١ إزالة إدارية.

وذلك في إطار مواجهة مخالفات الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا. 

وشارك في الحملة عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز  بالتنسيق مع  شرطة المرافق بقيادة النقيب محمد فتحي ، ومختار عبد المنعم مدير الإشغالات بالمركز.
حملة مرافق مكبرة في إسنا بالأقصر ..صور
حملة مرافق مكبرة في إسنا بالأقصر ..صور
حملة مرافق مكبرة في إسنا بالأقصر ..صور
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