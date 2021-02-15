حملة مرافق مكبرة في إسنا بالأقصر ..صور

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا في الأقصر برئاسة إبراهيم نصير، حملة مكبرة شملت المرور على شوارع المدينة والقرى وخلال الحملة تم المرور على المقاهي وتم ضبط ٥ شيش.





كما أسفرت مجهودات الحملة عن ضبط ٥ مواطنين بدون كمامة وطلبوا التصالح في المخالفة كما تم تحرير ١١ محضر إشغال طريق وتحرير ٣ محاضر بائع متجول و٤ محاضر نظافة عامة وتنفيذ ٢١ إزالة إدارية.





وذلك في إطار مواجهة مخالفات الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا.



