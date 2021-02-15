حملة مرافق مكبرة في إسنا بالأقصر ..صور

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا في الأقصر برئاسة إبراهيم نصير، حملة مكبرة شملت المرور على شوارع المدينة والقرى وخلال الحملة تم المرور على المقاهي وتم ضبط ٥ شيش.
كما أسفرت مجهودات الحملة عن ضبط ٥ مواطنين بدون كمامة وطلبوا التصالح في المخالفة كما تم تحرير ١١ محضر إشغال طريق وتحرير ٣ محاضر بائع متجول و٤ محاضر نظافة عامة وتنفيذ ٢١ إزالة إدارية.
وذلك في إطار مواجهة مخالفات الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا.
وشارك في الحملة عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز بالتنسيق مع شرطة المرافق بقيادة النقيب محمد فتحي ، ومختار عبد المنعم مدير الإشغالات بالمركز.