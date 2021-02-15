أحمد موسى يشكر الرئيس السيسي على الهواء.. اعرف السبب

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائم الاستجابة للحالات الإنسانية، منوهًا بأنه استجاب للطفلة شهد عصام، ابنة محافظة الفيوم، ووجه بتوفير الدعم الكامل للأسرة.





وأضاف أحمد موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، «شكرا للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي ينظر لمشكلات وحالات المصريين»؛ مشيرا إلى أن الرئيس دائم الاستجابة لمثل هذه الحالات.





وفى استجابة سريعة من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لما نشرته صحيفة الأخبار بشأن قصة الطفلة شهد عصام والتى تبلغ من العمر ١٣ سنة وتقيم بمركز طامية بمحافظة الفيوم و تركت التعليم وخرجت لكسب العيش للإنفاق على أسرتها .









وجه الرئيس على الفور من خلال وزارتى الصحة والتضامن والأجهزة المعنية ،بالمساهمة في سداد الديون المتراكمة على الأسرة، واستبدال التوكتوك المتهالك بتروسيكل لكي يعمل عليه أخوها الأكبر، وإقامة مشروع متناهي الصغر للأسرة يدر عليها دخلا شهريا.





ووجه الرئيس بدراسة إلحاق الطفلة بالتعليم المجتمعي وتحمل مصاريف علاج الأم من خلال أحدى الجمعيات الأهلية وتوفير كرسي متحرك لها لمساعدتها على التحرك لانها تعانى من الشلل النصفى وعدم القدرة على الاتزان ، وتم نقلها على الفور بواسطة سيارة إسعاف مجهزة لمستشفى الشيخ زايد التخصصى لمتابعة حالتها الصحية واتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة.