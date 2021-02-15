"البترول" تدرس ربط أسعار الغاز الطبيعي بالسعر العالمي

أكد النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ان لقاء المهندس طارق الملا وزير البترول اليوم بأعضاء لجنة الصناعة مثمر ووضع خطوط محددة لآلية النهوض بقطاع التعدين في مصر، كما ان الوزير اجاب عن عدد كبير من النقاط غير المفهومه والتي استعرضها النواب في الاجتماع.









وأضاف معتز محمود ان وزير البترول، ان الوزارة تدرس عقب انتهاء جائحة كورونا اقرار نظام جديد ومعادلة لربط سعر توريد الغاز للمصانع بالاسعار العالميه مثل اسعار البنزين وذلك تماشيا مع خطة الدولة في النهوض بالصناعات الوطنيه ودعم الصناع واقرار حزم وحوافز للمستثمرين.









ولفت إلى ان اللجنة اتفقت مع وزير البترول علي موافاة اللجنة بحصر كامل للمحاجر والمناجم الموجوده في مصر وكمية الغاز المتوفره، والتي يمكن الاعلان عنها لتشجيع الاستثمار وتقوم عليها المصانع في اماكن تركيزها وانتاجها.









وتابع رئيس صناعة النواب، أن اللجنة ستقر مع الوزارات المعنية خطة استراتيجية بأماكن توافر المواد الخامه لعدد من الصناعات لتكون استرشاديه للمستثمر المحلي والاجنبي للتيسير عليه في دراسات الجدوي الاقتصادية للمشروعات .









وطالب النائب حافظ عمران عضو لجنة الصناعة وزارة البترول، بتوفير الغاز الطبيعي للمصانع الغذائية بديلا عن السولار الذي يستنزف المستثمرين ووصل سعر الاستهلاك اليوم 50 الف جنيه يوميا او اقرار تخفيض علي السولار المقدم للمصانع تشجيعا للاستثمار .







