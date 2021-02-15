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توك شو

فاروق الباز عن تصريحات بيل جيتس: هدفها التهويل

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:20 م
فاروق الباز
فاروق الباز
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حمزة شعيب
علق الدكتور فاروق الباز، العالم المصري المقيم في الولايات المتحدة الامريكية، على تحذيرات رجل الأعمال الأمريكي بيل جيتس بأن العالم سيواجه تحديات أكبر بعد القضاء على فيروس كورونا.

وتابع الباز خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " حضرة المواطن" المذاع عبر قناة " الحدث اليوم": ""تلك التصريحات هدفها التهويل من بعض الحقائق لإثارة الفزع من أجل زيادة الشهرة".

وأشار الباز، إلى أنه لم يحصل حتى الآن والوضع فى أمريكا بشأن انتشار فيروس كورونا كبير وصعب.

وأوضح  الدكتور فاروق الباز، أن مسبار الأمل هو نتاج عمل إماراتى منذ عدة سنوات، ولم يتم شرائه بالأموال بل ثمرة تعلم أبناء دولة الإمارات خلال الفترة الراهنة، لافتا إلى أن وصول مسبار الأمل الإماراتى إلى كوكب المريخ هو لحظة تاريخية لا يمكن وصفها.
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