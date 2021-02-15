تعرف على دور أحمد السقا في فيلم السرب

علق النجم أحمد السقا، على دوره في فيلم "السرب"، إنتاج شركة "سينريجي"، قائلًا "أنتهز حلول ذكرى استشهاد 21 قبطيًا في واقعة سرت التي ارتكبها داعش، وأوجه التعازي لكافة أسر الشهداء".





وقال أحمد السقا، في تصريحات صحفية، "فيلم "السرب" سيكون جميلا ومصنوعا بحرفية شديدة، وذات طابع روائي طويل ودور الفن أن يوثق الأحداث لو كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو كما حدث في الظروف الحربية ضد الإرهاب والتي كانت بمائة حرب حقيقية، ويكفي أن الرئيس وقتها وعد بالقصاص، ولم يمر 24 ساعة حتى انطلقت الطائرات فجرًا لتدك مراكز تدريب الإرهابيين في ليبيا، ومخازن للذخيرة الخاصة بالدواعش والفيلم يوثق هذه الواقعة".





وتابع أحمد السقا، "اسم السرب مشتق من دور القوات الجوية المعتاد، وهو فيلم يوثق هذه الواقعة، ومش عايز أكشف تفاصيله عشان محرقوش، والفيلم يوثق الحالة العامة التي عاشتها مصر إبان هذه الفترة من عمليات إرهابية واغتيالات وانفجارات، وما جرى على الحدود ودور القوات المسلحة ومهامها الحربية بكافة فئاتها".





ووجه الشكر إلى الجهات المسؤولة لما قدموه من دعم لإخراج هذا الفيلم الروائي الذي يوثق حدثًا مهما في تاريخ مصر، قائلًا "الفيلم هيعجب الناس ولما يدخلوا ويقطعوا التذكرة هيخرجوا بنتجتين حالة المتعة والتي تعتبر الحد الأدنى لمتطلبات السينما والفائدة الثانية سيخرج المشاهدون بفكرة ورسالة حقيقية لترسيخها في ذهن المشاهد".





أكمل أحمد السقا "الصراحة أنا متوتر لأني نمت وصحيت لقيت الدنيا مقلوبة والناس بتسال على الفيلم، وأنا بقلهم هو فيلم روائي يوثق حالة معينة تخص الشهداء وأحداث عاشتها مصر وإحنا طريقتنا كفنانين دورنا نوصل الرسالة بشكل مختلف لأن التوصيل المباشر قد لا يؤتي ثماره كما ينصع الفن مع المتلقي من خلال التشخيص والنص".





وحول طبيعة دوره في العمل، قال "مش عايز أحرق الدور.. بس سلملوها لله ومش عاوزين نسبق الأحداث لكن أنا فرحان بالفيلم فرحة العيل الصغير كوني عنصرا من عناصر العمل ولأن دوري رئيسي، وثالث الأمور أن الناس منتظرة شكل معين ومتخيلاه لكن هيشوفوا مفاجاة من خلال طريقة تناول مختلف لهذه النوعية من الأفلام سواء من خلال شركة "سينريجي" أو المخرج هشتوفوا أحداث " بحق وحقيقي " وإحنا كمصريين بتوع " الأحداث بحق وحقيقي".



