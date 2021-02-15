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منخفض قبرص يتشكل.. الأرصاد تحذر من موجة باردة ورياح وأمطار الثلاثاء والأربعاء.. تفاصيل

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:42 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قالت الدكتور إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد سوف تشهد حالة من عدم الاستقرار في المناخ؛ علاوة على زيادة نشاط الرياح الذي يؤدي إلي الإحساس الأكبر بالبرودة.

وأضافت خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»،؛ الذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسي»، إن منخفض قبرص بدأ في التكوين في الجزر اليونانية ومع مرور الوقت يتعمق بسبب التيارات القطبية البادرة؛ منوهة بأن ذروة  البرودة ستكون يومي الثلاثاء والأربعاء. 

وتابعت: «الثلاثاء والاربعاء ستشهد أمطارا رعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على فترات متقطعة.. والوجه البحري سيشهد نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق». 

ونوهت أن القاهرة ستشهد فرص أمطار متوسطة على فترات متقطعة يوم الثلاثاء والأربعاء؛ والجمعة ستبدأ الأوضاع بالتحسن. 
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