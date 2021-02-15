بـ زي عسكري .. كريم فهمي يكشف عن دوره في فيلم "السرب"

نشر الفنان كريم فهمي صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهر كريم فهمي من كواليس فيلم السرب وعلق على الصورة قائلا: "رفاعي 💪💪💪💪💪❤️".





وكان تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر حسابه الرسمي أعلن على موقع "فيسبوك" البرومو الرسمي لفيلم "السرب".





وكتب في تعليق عليه: "عملنا الاختيار وخافوا منه قمنا عاملين السِّرب وهيخافوا منه، رئيس مصر وعد بالقصاص فأوفى "السرب" قريبًا في دور العرض".





وتابع رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنه: "هدية المتحدة للشعب المصري، المجد للشهداء.. رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه".





فيلم "السرب" من بطولة أحمد السقا، منى زكي، قصي خولي، هند صبري، شريف منير، دياب، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين ومحمود عبد المغني وكريم فهمي وأحمد حاتم، ومن تأليف عمر عبد الحليم إخراج وأحمد نادر جلال وإنتاج سينرجي.



