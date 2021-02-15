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فن

كارول سماحة تعلن موعد طرح كليبها الجديد "شكرا"

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:44 م
كارول سماحة
كارول سماحة
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شروق إبراهيم
نشرت الفنانة كارول سماحة تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تكشف فيه عن موعد طرح كليبها الجديد الذى يحمل اسم "شكرا". 

وقالت كارول : "ترقبوا عملي الجديد فيديو كليب (شكرا) يوم الأربعاء ١٧ فبراير، إخراج المبدعة بتول عرفة".

وكانت النجمة اللبنانية كارول سماحة أحيت حفل عيد الحب الذي نظمته دار الأوبرا المصرية تحت رعاية وزارة الثقافة وسط إجراءات احترازية. 

واشعلت كارول الحفل بعدد من أغانيها الرومانسية والطربية التي تألقت بها طوال مشوارها الفنى والتي حصدت إعجاب وهتافات الجمهور طوال فقرتها. 

وأحيا أولى فقرات الحفل النجم أحمد جمال الذي نال استحسان جمهور الحفل ورواد دار الأوبرا.
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