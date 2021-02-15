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رياضة

أول تعليق من جمال عبد الحميد بعد العودة للعمل في الزمالك

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:56 م
صدى البلد
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ملك موسى
أعرب جمال عبد الحميد، المشرف العام على قطاع الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته العارمة بالعودة من جديد لجدران بيته، والعمل بالنادي.

وكان نادي الزمالك أسند مهمة الإشراف العام على قطاع الناشئين لكرة القدم إلى "عبد الحميد" بما فيها قطاعات البراعم، والأكاديميات داخل وخارج النادي.

وأثنى "عبد الحميد"، على استقبال وحفاوة طارق يحيى، رئيس القطاع، وعرض كافة المعلومات عن القطاع، ودوره الكبير للتمهيد وإنجاح مهمته مع النادي، والتعاون معا بما يخدم قطاع الكرة بالقلعة البيضاء.

وقال عبد الحميد ممازحا، "كنا كلاعبين في الزمالك طارق يصنع الأهداف وأنا أسجلها بنفسي واليوم نتعاون أيضا لخدمة بيتنا في قطاع الناشئين".

ووجه عبد الحميد، الشكر إلى اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز على ثقتها فيه، مشددا على أنه سيضع كل خبراته ووقته وجهده لتطوير قطاع الناشئين بالنادي ليكون موردا رئيسيا للفريق الأول، وكذلك تسويق العناصر المميزة من الناشئين بما يضمن توفير موارد مالية للقطاع .

يذكر أن جمال عبد الحميد واحد من أهم نجوم الزمالك في الثمانينات وأوائل التسعينات، وحصد مع النادي العديد من البطولات المحلية والإفريقية، وهو كابتن منتخب مصر في مونديال 1990 بإيطاليا كما سطر اسمه ضمن أساطير نادي المائة بالدوري المصري برصيد 101 هدفا.
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