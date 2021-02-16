الأمن يبحث عن فتاتين تركتا منزليهما في الشرقية





واضطلعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ، بالفحص ، حيث لم يستدل على تقدم أهلية الفتاتين المذكورتين ببلاغ يفيد تغيبهما.





وبالتواصل مع أهليتهما ؛ قررا أنه لم يتم تحرير محضر بالواقعة ، ترقبًا لعودتهما، ولم يتهما أو يشتبها فى غيابهما جنائيا، وأقر والد إحدى الفتاتين ، بقيام نجلته بأخذ مبلغ مالي ، ومغادرتها المنزل.



