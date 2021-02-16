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حوادث

الأمن يبحث عن فتاتين تركتا منزليهما في الشرقية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:26 ص
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
كشفت الاجهزة الامنية، حقيقة ما تم تداوله على أحد مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن تغيب إحدى الفتيات، وبصحبتها صديقتها، مقيمتان بمحافظة الشرقية، عن المنزل، ومناشدة أسرتيهما مساعدتهما فى العثور عليهما.

واضطلعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بالفحص، حيث لم يستدل على تقدم أهلية الفتاتين المذكورتين ببلاغ يفيد تغيبهما.

وبالتواصل مع أهليتهما؛ قررا أنه لم يتم تحرير محضر بالواقعة، ترقبًا لعودتهما، ولم يتهما أو يشتبها فى غيابهما جنائيا، وأقر والد إحدى الفتاتين، بقيام نجلته بأخذ مبلغ مالي، ومغادرتها المنزل.

واتخذت الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد مكان تواجد الفتاتين.
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