ارتفاعه 15 مترا.. تل البلاصون بالدقهلية أثر يحوي بقايا العصر اليوناني والروماني

محافظة الدقهلية من المحافظات التي بها مناطق أثرية وتاريخيه لها اسمها واهميتها، ويعتبر "تل البلاصون" هو أحد التلال التابعة لمركز منیة النصر بمحافظة الدقهلية ذات التاريخ الأثري المتميز، ويعرف التل أيضا باسم تل بلسون أو تل بلاسون.

يروى الدكتور محمود المحمدي، الخبير السياحي، حكاية هذا التل قائلا إنه يقع جنوب شرق الكردي بطریق شلبایة بعزبة البكري التي تقع في بدایة الطریق المؤدي للتل، أما التل نفسه فیتبع عزبة صلیب، وهو يشغل مساحة كبیرة من التل الأصلي كما تشغلها أراضٍ زراعية والتل في أغلب أجزاؤه یقع في مستوى الأرض الزراعیة المحیطة به عدا الجزء الأوسط الذي یرتفع تدریجیًا لیصل لأقصى ارتفاع له ویبلغ تقریبا من 8 أمتار.





وأضاف قائلا: "تغطي أرضیة الموقع السبخیة كمیة كبیرة من الكسرات الفخاریة إلى جانب قطع عدیدة من الطوب الأحمر، كما تغطي عدة أجزاء من التل نباتات عشبیة لاسیما بالمناطق المنخفضة من التل والتي تقع بمستوى الأرض الزراعیة والتل من السهل الوصول إلیه من خلال سیارة خاصة حیث یوجد طریق ممهد مرصوف یساعد في الوصول لمنطقة التل".

ووصف التل قائلا: "هو عبارة عن تل طویل أسود بیضاوي الشكل تبلغ مساحته 1500 متر وذكر أن إرتفاع التل آنذاك یصل إلى ١٥ مترًا، وكل أجزاء التل تنتشر علیها قطع فخاریة، كما تنتشر كتل صغيرة من الطوب الأحمر ترجع للعصر الیوناني الروماني كما تنتشر عدید من بقایا الجدران في أقصى شرق التل بارتفاع یصل لأربعة أمتار.





فیما ذكر إبراهیم محمد كامل في وصفه للتل أنه یرتفع في منتصفه عن مستوى سطح الأرض الزراعية بأكثر من خمسة أمتار ویتدرج في الارتفاع حتى یصل لمستوى سطح الأرض الزراعیة في أطرافه وأن أجزاؤه المنخفضة تمتلئ بالمیاه.

