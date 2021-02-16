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حوادث

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم على طريق المنصورة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:20 ص
جثة
جثة
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همت الحسينى
لقى شخص مصرعه فيما ـصيب 3 آخرين فى حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين على طريق المنصورة / رافد جمصة بمحافظة الدقهلية.
 
وكان اخطارا قد ورود لمديرية امن الدقهلية يفيد  تلقى اشاره لمركز شرطة الستامونى من مستشفى جمصة المركزى بوصول كل من الغريب خالد السعيد حسن  ٣٥ عاما نجار مسلع ، جثة هامدة  ومحمد جمال عبدالمقصود سليمان  ٥٢ عاما نجار مسلح مصابا بكدمات متفرقة بالجسم، ويقيمان قرية " بحر العش " دائرة مركز بلقاس ومحمدد عبدالعال محمد وهدان  ٣٣ عاما عامل مصابا بكسر بالكتف الأيمن وكف اليد اليمنى و سامى الشحات السهيلى  ٣٣ عاما عا مصابأ بكدمات متفرقة بالجسم ، ويقيمان قرية " أبو نورالدين " دائرة مركز الستامونى "إدعاء حادث طريق".

وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم على طريق ( المنصورة / رافد جمصة) أمام قرية " القطنة " دائرة مركز الستامونى  وان طرفي الحادث كلا من الدراجة النارية رقم ( ٦٦٨٧٢ دمياط ) قيادة الأول" المتوفى " وبرفقته المصاب الثانى و دراجة نارية ( بدون لوحات معدنية ) قيادة الثالث وبرفقته الرابع . 

كما تبين أن سبب الحادث التخطى الخاطئ لقائد الدراجة الأولى وإصطدامه بالثانية بالمواجهة وبسؤال المصابين وشقيق المتوفى  محمد خالد السعيد حسن ٢٤ عاما نجار مسلح، ومقيم بذات القرية أيدوا مضمون الفحص وأضافوا بقيام الأهالى بنقل الدراجتين إلى منزل مالكيها .

وورد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف بعضلة القلب نتيجة كسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ ، ولا توجد شبهة جنائية . 

ولم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالطريق، وحرر عن ذلك المحضر رقم 915 لسنة 2021 جنح مركز الستامونى ، وجار العرض على النيابة العامة 
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