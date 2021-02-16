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رياضة

الأهلي يتحدى الغيابات ويبدأ حملة الدفاع عن لقبه القاري بمواجهة المريخ في دور المجموعات

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 06:48 ص
النادي الأهلي
النادي الأهلي
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محمد رشاد
يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرحلة جديدة عقب التتويج بالميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية عندما يواجه المريخ السوداني اليوم، الثلاثاء، في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

المجموعة الأولى في مجموعات دوري أبطال أفريقيا تضم الأهلي والمريخ، وإلى جانبهما سيمبا التنزاني الذي نجح في التفوق على فيتا كلوب الكونغولي في اللقاء الذي جمعهما يوم الجمعة الماضي.

الأهلي يدخل المباراة ليبدأ حملته الأساسية للحفاظ على لقبه الذي توج به في النسخة الماضية من البطولة الأفريقية، بعدما تفوق على الزمالك في المباراة النهائية، ليتوج باللقب التاسع عبر تاريخه.

ويدخل بطل مصر المباراة منقوصًا من عدة عناصر فقدها في مشاركته بكأس العالم للأندية، بعدما أصيب كلًا من أيمن أشرف، علي معلول، طاهر محمد طاهر، صلاح محسن.

كما يغيب الثنائي وليد سليمان وناصر ماهر عن اللقاء للإصابة، بينما لن يتمكن حسين الشحات من التواجد في اللقاء بسبب إيقافه من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد أحداث المباراة النهائية الماضية ضد الزمالك.

وجاءت هذه الغيابات لتدفع ببيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لاختيار قائمة للمواجهة تشهد عودة الثلاثي سعد سمير، رامي ربيعة ومحمود وحيد بعد غيابهم عن اللقاءات الماضية.
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