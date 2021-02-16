أبطال إفريقيا.. أزمة الوداد تنفرج بمساعدات مصرية.. تفاصيل

بعد رفض اتحاد الكرة المغربي، فى بيان له ، إقامة مبارة الوداد المغربي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا ، بسبب فيروس كورونا؛ وافق الاتحاد المصري على استضافة المباراة لحل هذه الأزمة ، وفقًا لتقرير قناة " سكاي نيوز".





واوضح الاتحاد المصري لكرة القدم ان المواجهة الاولى لابطال افريقيا ستقام بملعب مدينة السلام فى القاهرة يوم ١٩ فبراير.





وكانت المبارة مقررة السبت الماضي فى الدار البيضاء ولكن المغرب منعت دخول فريق كايزر تشيفز الجنوب افريقي بسبب سلالات كورونا المتحورة الموجودة فى جنوب افريقيا .



