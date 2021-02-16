شاهد.. أول ولاية ألمانية تعيد فتح المدارس الابتدائية أمام الطلاب

عرضت فضائية "يورونيوز" فيديو يوضح إعادة فتح المدارس الابتدائية ودور الحضانة في ولاية ساكسونيا الألمانية، بالرغم من فرض ألمانيا عدة إجراءات احترازية أبرزها إغلاق حدودها مع دول الجوار.





وقامت المستشارة الألمانية "انجيلا ميركل" بتمديد الإغلاق الجزئي حتى 7 مارس بسبب المخاطر التي تشكلها سلالات فيروس كورونا الجديدة، إضافة لفرض تدابير احترازية جديدة، ستخضع لها المدارس الابتدائية ودور الحضانة.





واستقبلت مديرة المدرسة الابتدائية طلابها بعد شهرين من التعليم عن بعد، وتعتبر ساكسونيا، أول ولاية ألمانية تعيد فتح المدارس الابتدائية ودور الحضانة، حيث من المقرر أن تفتح غالبية المدارس في الأسبوع القادم.



