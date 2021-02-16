بفستان أحمر.. بسمة بوسيل تتألق في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة بسمة بوسيل، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .





وظهرت بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني، مرتدية فستان أحمر قصير، وتسريحة شعر بسيطة ومكياج بسيط أبرز جمالها .





وكان الفنان تامر حسني، اعتذر لجمهوره لعدم تمكنه من طرح أغنية جديدة في عيد الحب.





وكتب حسني عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "أنا لا يمكن اتسرع وانزل بعمل لسه مش جاهز، بعتذر لكم جدا جدا جدا أنا أسف كان نفسي اشارككم في اللحظة دي بالعمل دا بس ملحوقة إن شاء الله كل سنة وانتوا طيبين ويوم حب جميل عليكم".