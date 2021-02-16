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أخبار البلد

مصر تدين الهجمات الصاروخية على مدينة أربيل العراقية: ممارسات إرهابية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:21 ص
مبنى وزارة الخارجية
مبنى وزارة الخارجية
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محمد وديع
أعربت مصر، اليوم، الثلاثاء، عن إدانتها للهجمات الصاروخية التي تعرضت لها مدينة أربيل مساء أمس، والتي أسفرت عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. 

وأعربت مصر عن صادق تعازيها ومواساتها لحكومة جمهورية العراق وشعبه الشقيق ولذوي الضحايا في هذا الحادث الإرهابي البغيض، متمنية الشفاء العاجل للمُصابين. 

وأكدت مصر على دعمها للعراق فيما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه وصون استقراره؛ كما أعربت عن ثقتها في قدرة العراق الشقيق على التصدي الحاسم لتلك الممارسات الإرهابية، التي لن تُثنيه عن جهوده الدؤوبة في بسط الأمن على ربوعه، وبما يحفظ استقراره ويصون مقدراته الوطنية. 
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