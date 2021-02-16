مصر تدين الهجمات الصاروخية على مدينة أربيل العراقية: ممارسات إرهابية

أعربت مصر، اليوم، الثلاثاء، عن إدانتها للهجمات الصاروخية التي تعرضت لها مدينة أربيل مساء أمس، والتي أسفرت عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.





وأعربت مصر عن صادق تعازيها ومواساتها لحكومة جمهورية العراق وشعبه الشقيق ولذوي الضحايا في هذا الحادث الإرهابي البغيض، متمنية الشفاء العاجل للمُصابين.



