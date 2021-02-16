خراب بيوت الغلابة.. شوبير يهاجم قرار تأجيل مسابقات الناشئين والشباب

علق الإعلامي احمد شوبير علي قرار تأجيل مسابقات الناشئين والشباب والبراعم بالأندية.





وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ناس كتير مهدده بخراب بيوتها بعد قرار تأجيل اللي هو مقدمه لإلغاء مسابقات الناشئين والشباب ومعاها نشاط البراعم والاكاديميات انديه كتيره أعطت إجازات للأجهزة الفنية والإدارية وحتي العمال هو اللي بياخد القرار مفكرش في الناس الغلابه دي!!!؟؟؟





وتابع : كلمه هادئه..لمصلحة مين كل شويه نطلع بقرار ونرجع فيه بدأت بالغاء الڤار وبعدين رجعوا وقالوا محصلش!!!؟؟ وبعدين الحراس الاجانب وبعدين قالوا محصلش!!!؟؟واخيرا قالوا المسحات علي حساب الانديه وبعدين حيقولوا محصلش!!؟ للمره الالف الاداره الاحاديه بتسبب كوارث".