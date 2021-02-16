من هو مخترع التصوير الفوتوغرافي.. كيف تم تطويره حتى الآن؟

منذ زمن طويل، بدأت العائلات بجميع المجتمعات بالتقاط الصور التذكارية فى المناسبات لتصبح ذكرى يمكن للأحفاد الوصول إليها، كما أصبح هناك عدد كبير من المصوريين يلمع اسمهم فى هذا المجال وأصبحوا متمكنين فى التصوير، ولكن لا يعرف كثيرون أن التصوير الفوتوغرافى لم يكن وليد اللحظة ولكن يرجع ظهوره إلى آلاف السنين.





والتصوير الفوتوغرافي هو مرادف لفن الرسم القديم، فمن خلال العدسة يقوم المصور بإعادة إسقاط المشهد أمامه على وسط يمكن من خلاله إعادة تمثيل المشهد فيما بعد.









التصوير الفوتوغرافي له جذور في التاريخ القديم تعود إلى اكتشاف مبادئ الكاميرا المظلمة، وملاحظة أن بعض المواد يتغير مظهرها عند التعرض للضوء، وما هو معروف حتى هذه اللحظة أن أحدًا لم يفكر في جعل هاتين الظاهرتين تعملان معًا لالتقاط صور تبقى بشكل دائم حتى عام 1800 تقريبا.









قام توماس وِجوود بأول محاولة موثقة للتصوير الفوتوغرافي ولكنها انتهت بالفشل، وفي منتصف العشرينيات من القرن الـ19 نجح نسيفور نيبس في المحاولة، إلا أنه كان يلزم التعرض للكاميرا لعدة أيام كما أن النتائج المبكرة لم تكن ناضجة.











استمر مساعد نسيفور "لويس داجير" فى المحاولة وقام بتطوير عملية الداجيرية، وهي أول عملية تصويرية معلن عنها، والتي تطلبت تعرضًا للكاميرا لدقائق كي تنتج صورًا واضحةً وبتفاصيل دقيقة، و قدمت بشكل تجاري عام 1839 وهو التاريخ الذي يعتبر بشكل عام تاريخ ولادة التصوير العملي.









ومن بعدها قام وليم فوكس تالبوت باختراع عمليتي صورة كالتايب السالبة والطباعة الملحية، ومن خلالهما تم تقليل تعرض الكاميرا من بعض الدقائق إلى بعض الثواني وأخيرا إلى أجزاء صغيرة من الثانية، كما قدمت هذه الابتكارات وسائط تصويرية جديدة كانت أكثر اقتصادية وملاءمة، مثل الأفلام الملفوفة، وسمحت بالتقاط الصور الملونة علاوةً على الصور بالأبيض والأسود.









يوجد عدد كبير من أنواع التصوير الفوتوغرافي مثل تصوير الطبيعة، وتصوير المدن، وتصوير الحياة البرية، والتصوير الصحفى، والتصوير الرياضى، وتصوير الرسم بالإضاءة وغيرها.

