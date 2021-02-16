وفاة سليمان طرابلسي وزير الطاقة اللبناني السابق





توفي فجر اليوم سليمان طرابلسي وزير الطاقة اللبناني السابق، حيث عيّن وزيرًا للطاقة في حكومة الرئيس سليم الحص من 4 ديسمبر 1998 حتي عام 2000.

و أفادت النهار أن الصلاة علي الفقيد ستكون في صالة مدافن بلدته مشغرة، وتماشيًا مع الإجراءات المتخذة بسبب كورونا.





وقد نعاه د. جورج كلاس رئيس لجنة المعادلات بوزارة التعليم اللبنانية عبر صفحته في "فايسبوك" قائلًا: "اللَّابِسُ النذْريَن والكُبَرْلِيُّ الهادئ، حَملَ قدَرَه وارتَحَلَ إلى دَهْرِه، باسِمًا مُطمئِنًّا إلى وزناتٍ كاثَفَها بآدميَّتِهِ وضميره وأخلاقه وحضوره الفكري الدَمِثِ".



