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برلمان

أبو العينين يطالب الحكومة بقياس الأثر التشريعي للقوانين الصادرة مؤخرا وتعدد مصادر التمويل وتهيئة مناخ أفضل للاستثمار

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:57 ص
النائب محمد أبو العينين،
النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
طالب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الحكومة بالعمل على قياس الأثر التشريعي لجميع القوانين التي صدرت في الفترة الماضية.


وقال محمد أبو العينين، في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، إنه لا بد من العمل على تهيئة مناخ أفضل للاستثمار لتحقيق التنافسية في السوق العالمية.


وأكد وكيل مجلس النواب، أن المجهودات العملاقة التي يقوم بها الرئيس في المشروعات القومية تستدعي تعدد مصادر التمويل، مشيرا إلى الأهمية الكبرى لإصدار السندات الدولية بأرخص الأسعار المطروحة على المستوى العالمي.


وأوضح أبو العينين أن إصدار السندات الدولية بأرخص الأسعار تعطي فرصة كبيرة في السداد تصل لمدة 40 سنة، مؤكدا أنه ذكاء من وزارة المالية في التفاوض.


وأضاف: "دائما يكون هناك مفاجآت طيبة من وزارة المالية في التفاوض، خصوصا أن السعر الذي تم به الطرح أقل من السعر قبل كورونا وأقل من الدول المشابهة".


وأكد وكيل مجلس النواب، أنه إنجاز ضخم وهذا يعكس قوة الاقتصاد المصري والثقة الكبيرة، قائلا: "نحن في حاجة لتمويل خارجي بالمشروعات العملاقة في كل أرجاء البلاد".


وأضاف النائب محمد أبو العينين: "الرئيس عبد الفتاح السيسي يفاجئنا كل يوم بمشروعات عملاقة".
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