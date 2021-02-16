لتقديم الخدمات بالمجان.. استمرار أعمال قوافل الصحة الإنجابية بقرى القليوبية

واصلت مديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية لليوم الثانى على التوالى، تنظيم قوافل للصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي " بقرية الشوبك بمركز شبين القناطر.





وجاءت القوافل بهدف توفير جميع خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان للمنتفعات بالقرى والمناطق المحرومة من تلك الخدمات بالإضافة الى تنظيم زيارات منزلية للرائدات الريفيات بالقرى المستهدفة.





وتتضمن القوافل عيادات باطنة وأطفال وتقديم خدمات المشورة، وتنظيم الأسرة بالمجان، بالإضافة الى حملة للتوعية بالصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة والرد على جميع الأسئلة للمنتفعات مع التصدي لجميع الشائعات التي من شأنها الإضرار بالمجتمع.





وقالت الدكتورة نوال عمران مدير إدارة تنظيم الأسرة بالقليوبية إن القوافل انطلقت اليوم وتستهدف قرى "الأحراز والشوبك وكفر شبين بإدارة شبين القناطر" وذلك ضمن مبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





وأشارت إلى أن القوافل تتضمن عيادات ثابتة ومتنقلة تجوب كل أنحاء القرى وتستهدف تقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان للسيدات فى الفئة العمرية من 15- 49 عاما.

من جانبها اكدت الدكتورة منى بيومى مدير تنظيم الأسرة بالإدارة الصحية بشبين القناطر ان القوافل تتضمن عيادات ثابتة ومتنقلة تجوب كل أنحاء القرى المستهدفة وتتضمن توفير خدمة أخصائي النساء والتوليد والكشف بأشعة السونار، ووسائل تنظيم الأسرة ، فيما بلغ اجمالي السيدات اللي تم تقديم خدمات الصحة الانجابيه فى اليوم الاول 350 منتفعه.



من جانبه تفقد محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان عددا من مشروعات الصرف الصحي والمعالجة والطرق بمدن بنها وكفر شكر ؛ للوقوف على نسب التنفيذ ودفع الأعمال وتذليل المشكلات والعقبات .



واستهل المحافظ جولته بتفقد استكمال توسعات محطة معالجة بنها بتكلفة 133 مليون جنيه، حيث تخدم المحطة مدينة بنها وقرى (ميت العطار – ميت عاصم – الرملة )، والتي من المقرر الانتهاء من أعمال التوسعات بها في 30 مايو القادم.



واستكمل جولته بتفقد أعمال رصف وتطوير طريق طابا بطول 3500 كم2 باعتماد مالي 30 مليون جنيه ،مشددا على رفع تراكمات الأتربة بجانبي الطريق مع سرعة الانتهاء من أعمال الرصف ، موجها بزراعة وتجميل الجزيرة الوسطى للطريق.



كما تفقد أعمال توسعة محطة معالجة صرف صحي كفر مويس من 2000 م3 /يوم إلى 4000 م3/يوم ،علما بأن المحطة تخدم قرى( كفر مويس -عزب الفاروقية – وعزبه مفتاح – وعزبة أبو كيلي ) وبعض العزب المحيطة، وأيضا ستخدم المنطقة الاستثمارية بعزبة زكي بتكلفة 32 مليون جنيه، ونسبة التنفيذ 80% ويتم الانتهاء من أعمال التوسعة والتشغيل فى 30 يونيو القادم.



واستكمل الهجان جولته بتفقد محطة معالجة صرف صحي برقطا بطاقة 7500م3/يوم كمرحلة أولى،والتي ستخدم قرى(الشقر -كفر كردي -برقطا) بتكلفة 100 مليون جنيه،مؤكدا أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من مختلف الأعمال بالمحطة، ودخولها الخدمة في أقرب وقت.

