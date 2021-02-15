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محافظات

نائب محافظ القليوبية يتابع سير العمل بمستشفى الخانكة المركزي

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:07 م
نائب محافظ القليوبية
نائب محافظ القليوبية يتابع سير العمل بمستشفى الخانكة المركزي
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إبراهيم الهوارى
قام الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، بجوله بمدينة الخانكة حيث تابع سير العمل وتطبيق الإجراءات الاحترازية بمستشفى الخانكة المركزي و سير العمل بالمستشفى والتي تستقبل حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد بطاقة استيعابية 15 سرير رعاية مركزة و4 أجهزة تنفس صناعي إضافة إلى معمل تحاليل ووحدة أشعة. 

كما تقدم المستشفى خدمات الرعاية الصحية لباقي التخصصات من خلال استقبال الطوارئ والعيادات الخارجية من خلال فصل مسارات الحركة وتطبيق معايير مكافحة العدوى. 

وخلال الزيارة تم التأكد من توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية والجرعات المخصصة لحالات العزل المنزلي كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأطقم الطبية والإداريين المتغيبين بدون عذر . 

وأكد نائب المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة لتحقيق انضباط العمل لخدمة المرضى المترددين على المستشفى. وتفقد نائب المحافظ ورئيس المركز والمدينة مبنى الوحدة المحلية بأبو زعبل لمتابعة انتظام سير العمل. 

كما تفقد جراج الحملة الميكانيكية للوحدة للتأكد من صلاحية المعدات والمركبات والتوجيه بإجراء كافة عمليات الإصلاح اللازمة للمركبات. وخلال جولته بالوحدة المحلية بأبو زعبل تابع نائب المحافظ رفع مخلفات من قطع اراضي ملكيات خاصة استجابة لشكاوى المواطنين بعزبة الأبيض. 

كما تابع رفع الإشغالات وتسيير حركة المرور بمنطقة الموقف وشدد نائب المحافظ على تواجد مسؤولي المتابعة بصورة مستمرة مؤكدا على متابعة محافظ القليوبية المستمرة لشكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها. 

واختتم نائب المحافظ الجولة بمتابعة أعمال معاينة 6 نقاط واردة من منظومة المتغيرات المكانية بنطاق عزبة الابيض واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين من العاملين بالوحدة المحلية لتراخيهم في تأدية عملهم.

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