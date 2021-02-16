بتكلفة 325 مليون جنيه.. محافظ القليوبية يتفقد مشروعات الصرف ببنها وكفر شكر ..صور

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، جولة تفقدية للمرور على عدد من المشروعات في مجال (الصرف الصحي والمعالجة والطرق ) ، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ ودفع الأعمال وتذليل المشكلات والعقبات.





واستكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال رصف وتطوير طريق طابا الذي يبلغ طوله 3500 كم2 باعتماد مالي 30 مليون جنيه حيث شدد المحافظ على رفع تراكمات الأتربة بجانبي الطريق مع سرعه الانتهاء من أعمال الرصف كما وجه بزراعة وتجميل الجزيرة الوسطى للطريق.



كما تفقد أعمال توسعة محطة معالجة صرف صحي كفر مويس من 2000 م3 /يوم إلى 4000 م3/يوم علما بأن المحطة تخدم قرى( كفر مويس -عزب الفاروقية - وعزبه مفتاح - وعزبة أبو كيلي ) وبعض العزب المحيطة، وأيضا سوف تخدم المنطقة الاستثمارية بعزبة زكي بتكلفة 32 مليون جنيه، ونسبة التنفيذ 80% ويتم الانتهاء من أعمال التوسعة والتشغيل 30 يونيو القادم.





واستكمل الهجان جولته بتفقد محطة معالجة صرف صحي ببرقطا بطاقة 7500م3/يوم كمرحلة أولى علما بأن المحطة تخدم قرى (الشقر -كفر كردي -برقطا) بتكلفة 100 مليون جنيه، وشدد المحافظ على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من مختلف الأعمال بالمحطة، ودخولها الخدمة في أقرب وقت.





واختتم المحافظ جولته بتفقد مشروع الصرف الصرف بعزبة عبد الحميد عطية وأبو الحسن مركز بنها بتكلفة 33 مليون جنيه، ووجه المحافظ لإزالة جميع المعوقات مع الالتزام بالتوقيتات الزمنيه ودخولها الخدمة بأقرب وقت.





قام الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، بجوله بمدينة الخانكة حيث تابع سير العمل وتطبيق الإجراءات الاحترازية بمستشفى الخانكة المركزي و سير العمل بالمستشفى والتي تستقبل حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد بطاقة استيعابية 15 سرير رعاية مركزة و4 أجهزة تنفس صناعي إضافة إلى معمل تحاليل ووحدة أشعة.



كما تقدم المستشفى خدمات الرعاية الصحية لباقي التخصصات من خلال استقبال الطوارئ والعيادات الخارجية من خلال فصل مسارات الحركة وتطبيق معايير مكافحة العدوى.





وخلال الزيارة تم التأكد من توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية والجرعات المخصصة لحالات العزل المنزلي كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأطقم الطبية والإداريين المتغيبين بدون عذر .





وأكد نائب المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة لتحقيق انضباط العمل لخدمة المرضى المترددين على المستشفى. وتفقد نائب المحافظ ورئيس المركز والمدينة مبنى الوحدة المحلية بأبو زعبل لمتابعة انتظام سير العمل.





كما تفقد جراج الحملة الميكانيكية للوحدة للتأكد من صلاحية المعدات والمركبات والتوجيه بإجراء كافة عمليات الإصلاح اللازمة للمركبات. وخلال جولته بالوحدة المحلية بأبو زعبل تابع نائب المحافظ رفع مخلفات من قطع اراضي ملكيات خاصة استجابة لشكاوى المواطنين بعزبة الأبيض.

كما تابع رفع الإشغالات وتسيير حركة المرور بمنطقة الموقف وشدد نائب المحافظ على تواجد مسؤولي المتابعة بصورة مستمرة مؤكدا على متابعة محافظ القليوبية المستمرة لشكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها.





واختتم نائب المحافظ الجولة بمتابعة أعمال معاينة 6 نقاط واردة من منظومة المتغيرات المكانية بنطاق عزبة الابيض واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين من العاملين بالوحدة المحلية لتراخيهم في تأدية عملهم.



استهل المحافظ جولته بتفقد استكمال توسعات محطة معالجة بنها بتكلفة 133 مليون جنيه، حيث تخدم المحطة مدينة بنها وقرى ( ميت العطار - ميت عاصم - الرملة ) وسيتم الانتهاء من أعمال التوسعات فى 30 مايو المقبل.