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محافظات

نائب محافظ القليوبية تتفقد المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر بطوخ وشبين القناطر

الإثنين 15/فبراير/2021 - 08:58 م
الدكتورة ايمان ريان
الدكتورة ايمان ريان نائب محافظ القليوبية
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إبراهيم الهوارى
قامت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، بجولة لمدينة شبين القناطر ومدينة طوخ؛ لتفقد المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدفع الأعمال بها وإزالة كافة المعوقات الموجودة

وجاءت الجولة فى إطار اهتمام الدولة بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لما له من دور محورى فى تنمية ودفع عجلة الإنتاج فى مختلف المجالات وبناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية. 

وبدأت الجولة بتفقد " ورشة تصنيع الاحذية " بقرية القشيش بمدينة شبين القناطر واستمعت ريان للمعوقات التى تواجه أصحاب هذه الورش ، وشجعتهم على الاستمرار فى العمل والانتاج. 

كما تفقدت ريان قرية "امياي" التابعة للوحدة المحلية بالعمار بطوخ المشتهرة بصناعات الجريد الخاصة بأقفاص الفواكه والخضراوات والكراسي.

كما تفقدت نائب محافظ القليوبية، ورش النجارة وورش الحديد، وتم الاستماع لمتطلبات وشكاوى العاملين بهذه الورش، وشجعتهم على الاستمرار فى الإنتاج لحين إزالة أسباب المعوقات التى تواجههم.

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