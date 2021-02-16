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أخبار العالم

تدويل الأزمة .. إعلامي لبناني: اقتراح فاجأ الكثير من اللبنانيين

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 04:27 م
لبنان
لبنان
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محمود نوفل
كشف الإعلامي اللبناني، طارق ابوزينب، أن انضمام مصطلح "التدويل" او "التدخل الخارجي" الي الازمة اللبنانية حيث كان البطريرك الماروني بشارة الراعي أول من "استدعى" مثل هذا النقاش بمطالبته بطرح قضية لبنان ضمن مؤتمر خاص برعاية الامم المتحدة. 

وأوضح الإعلامي اللبناني في تصريحات خاصة لـ صدي البلد أنّ الدعوة وجدت "صداها" في الأروقة السياسيّة، باعتبار أنّ كلّ الخيارات الأخرى استُنفِدت، ولم يعد من الممكن الرهان عليها . 

وأضاف : لا شكّ أنّ طرح البطريرك الراعي الداعي لـ"تدويل" الأزمة اللبنانية فاجأ الكثيرين، من اللبنانيين وخاصة السياسين ، ممّن كانوا يعوّلون على "تفعيل" البطريرك الراعي لمبادرته "التوفيقيّة". 

وختم تصريحاته قائلا: مقابل ذلك كلّه، الكلّ يعلم في لبنان كيف ومتى تنفّذ القرارات الدّوليّة من القرار 425 حتّى القرارين 1559 و 1701 فلا يمكن مقاربة الأزمة اللبنانيّة انطلاقًا من الأعين الدوليّة التي تبحث دائمًا عن سبب محلّي لتنفيذ أيّ قرار أممي.
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