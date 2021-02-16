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أخبار العالم

الإمارات.. أم القيوين تتخذ إجراءات عاجلة بسبب كورونا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 04:33 م
الإمارات
الإمارات
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محمود نوفل
أعلن فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي في إمارة أم القيوين اعتماده إجراءات احترازية جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".


وبيّن  فريق الطوارئ في بيان أن الإجراءات الاحترازية الجديدة ستطبق في الإمارة اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 16 فبراير 2021 وحتى إشعار آخر.


وبحسب البيان فإن الإجراءات الجديدة هي:


الشواطئ والحدائق العامة نسبة الحضور 70%.


مراكز التسوق نسبة الحضور 60%.


مركز اللياقة البدنية في الصالات الرياضية وأحواض السباحة والشواطئ الخاصة في المنشآت الفندقية نسبة الحضور 50%.


دور السينما والأنشطة والفعاليات الترفيهية والفعاليات في القاعات المغلقة نسبة الحضور 50%.


إيقاف الحفلات الغنائية والموسيقية حتى إشعار آخر.


عقد القران والمناسبات العائلية الأخرى في المنزل عدد الحضور 10 أشخاص.


تشييع الجنائز وصلاة الجنازة والعزاء عدد الحضور 20 شخصًا.


في المطاعم: التباعد الجسدي 2 متر، والتباعد بين الطاولات 2 متر، والحد الأقصى للطاولة الواحدة 4 أشخاص. 


وأكد فريق الطوارئ أنه سيتم تكثيف الجولات التفتيشية من قبل الفرق المختصة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية الجديدة.

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