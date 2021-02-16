ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

زغروطة يا حبايب.. خطوبة الفنان محمد علي رزق.. شاهد

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 05:17 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
أعلن الفنان محمد علي رزق، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، خطوبته، ونشر صورة برفقة خطيبته.

وعلق الفنان محمد علي رزق، على الصورة، قائلًا "ولبسنا دبلة الخطوبة سمعونا زغروطة يا حبايب".

وكان الفنان محمد علي رزق، كشف عن تفاصيل دوره في مسلسل "إسعاف يونس"، أحدث أعمال WATCH iT الأصلية، والمنتظر عرضه قريبًا، على مدار 10 حلقات.

وقال الفنان محمد علي رزق في تصريحات صحفية، إنه يجسد شخصية "كمال الرخ" صديق "يونس" الذي يجسده بطل المسلسل الفنان محمد أنور، منذ الطفولة.

وأضاف الفنان محمد علي رزق أن شخصيته تتسم بالسماجة على حد وصفه، إذ يكره "يونس" كثيرا، إلا أن ذلك الكره يشكل الكثير من المواقف الكوميدية التي تحدث بينهما، واصفا علاقتهما بأنها شبيهة بعلاقة الشخصيتان الكارتونيتان "توم آند جيري".

وتابع الفنان محمد علي رزق "من المنتظر أن يظهر خلال الحلقات بإطلالة مختلفة تماما ومعبرة إلى حد كبير عن تلك الشخصية التي تتسم بالثراء، معلقا: "هلبس هدوم مشجرة ودهب".


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. جيلان علاء تقلد الإعلامية وفاء الكيلاني بفيديو من سيارتها

عدسات لاصقة.. منة عرفة فى إطلالة جديدة بمكياج جريء.. شاهد

حد يسمعنا زغروطة.. خالد الصاوي يقدم هدية لأبلة فاهيتا على الهواء

بـ إطلالة جذابة.. منة عرفة تتألق في أحدث ظهور.. شاهد

أمير كرارة.. باشا مصر في «إسعاف يونس»

بعد إصابة "باشا مصر" بـ كورونا.. صلاح عبد الله يوجه رسالة قوية إلى أمير كرارة

ترشيحاتنا

الأحمر الناري.. سعر خيالي لإطلالة درة في عيد الحب

أخبار التوك شو.. إدوارد: والله أنا مظلوم.. وزيرة الصحة تعلن خبرا سارا للمواطنين

اتحاد الكرة يمهل أندية الدوري أسبوعين لسداد مستحقات المسحات

تحذير عاجل من ألمانيا لإيران بعد قرار طهران بشأن الاتفاق النووي

جلسات مساج خاصة.. سقوط فتاة تروج لممارسة الرذيلة عبر الإنترنت

البحرين تزف بشرى عاجلة لمواطنيها بشأن برامج الدعم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أمراض جلدية تصيب الأطفال.. إليك الأسباب والعلاج

كيفية خفض استهلاك البنزين في سيارتك وتوفير ثمن الوقود.. الخبراء يجيبون

بنسبة 90 %.. دراسة تكشف عن علاج يقلل حدة أعراض كورونا