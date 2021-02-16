طلاب عين شمس يشاركون بمؤتمر بناء القدرات الريادية لطلاب الجامعات المصرية

شارك طلاب من جامعة عين شمس في المؤتمر الطلابي الذى عقد بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة خلال الفترة من 13 إلى 14 فبراير الجاري، والذى جاء تحت عنوان (بناء القدرات الريادية لطلاب الجامعات المصرية).





ياتى المؤتمر تنفيذًا لاستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت قيادة الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي و التي تسعى لبناء شخصية الطالب الجامعي وإعداده للقيادة.





وأوضح الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية خلال التقرير الذى قدمه الدكتور خالد عبد الغفار حول فعاليات المؤتمر ، أن المؤتمر يهدف إلى تنمية وتدريب الطلاب للوصول إلى أقصى قدراتهم على المستوى الشخصي والمهني، وعرض الأفكار المبتكرة وتقديم النصائح الفنية للطلاب التي ستعمل على إعداد قائد على المستوي الشخصي والعام.





تناول المؤتمر عددًا من الموضوعات الهامة، منها: مواجهة التحديات وتطوير قدرات الفريق، وإدارة الذات وتطوير الصفات الشخصية، وإدارة الوقت، ومهارات التواصل، وأهمية المبادئ الأخلاقية في القيادة، وبناء القدرات الريادية وكيفية استغلال الفرص وتنميتها، وريادة الأعمال لإعداد شباب واعد، وتنمية القدرة علي اتخاذ القرار.



