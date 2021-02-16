ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

طلاب عين شمس يشاركون بمؤتمر بناء القدرات الريادية لطلاب الجامعات المصرية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 06:53 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
Advertisements
حسام الفقي
شارك طلاب من جامعة عين شمس في المؤتمر الطلابي الذى عقد بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة  خلال الفترة من 13 إلى 14 فبراير الجاري، والذى جاء تحت عنوان (بناء القدرات الريادية لطلاب الجامعات المصرية).

ياتى المؤتمر تنفيذًا لاستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت قيادة الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي و التي تسعى لبناء شخصية الطالب الجامعي وإعداده للقيادة.

وأوضح الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية خلال التقرير الذى قدمه الدكتور خالد عبد الغفار حول فعاليات المؤتمر ، أن المؤتمر يهدف إلى تنمية وتدريب الطلاب للوصول إلى أقصى قدراتهم على المستوى الشخصي والمهني، وعرض الأفكار المبتكرة وتقديم النصائح الفنية للطلاب التي ستعمل على إعداد قائد على المستوي الشخصي والعام.

تناول المؤتمر عددًا من الموضوعات الهامة، منها: مواجهة التحديات وتطوير قدرات الفريق، وإدارة الذات وتطوير الصفات الشخصية، وإدارة الوقت، ومهارات التواصل، وأهمية المبادئ الأخلاقية في القيادة، وبناء القدرات الريادية وكيفية استغلال الفرص وتنميتها، وريادة الأعمال لإعداد شباب واعد، وتنمية القدرة علي اتخاذ القرار.

شارك في فعاليات المؤتمر ممثلي الاتحادات الطلابية، بواقع 5 طلاب من جامعات (عين شمس، القاهرة، المنصورة، الجامعة الأمريكية، الجامعة الألمانية، الجامعة البريطانية، جامعة مصر الدولية، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والأكاديمية الحديثة "كوفنتري").
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الطلاب المشاركون بمسابقة رالي يروون لـ صدى البلد مميزات السيارات الكهربائية محلية الصنع

جامعة القاهرة تسدل الستار على الانتخابات الطلابية.. مؤمن أشرف رئيسًا للاتحاد وخلود خالد نائبًا و7 أمناء للجان العليا.. والخشت يوجه بتنفيذ أنشطة طلابية متعددة ومسابقات أونلاين

مستشار التعليم العالي: انطلاق المرحلة الثالثة من مشروع "دراجات الجامعات"

اتحاد طلاب عين شمس يحسم موقف الأنشطة الطلابية في الترم الثاني

التعليم العالي تستعرض نتائج مؤتمر بناء القدرات الريادية لطلاب الجامعات المصرية

ترشيحاتنا

أشرف عقبة: لولا قرار الرئيس لسجلت مصر أرقاما كبيرة من مصابي كورونا

متدفعش أكتر من كدة .. التموين تحدد أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق

شايف خنزير.. والد ضحية سفاح الجيزة لـ صدى البلد: لو وقع في إيدي كنت قتلته |فيديو

الأزهر: إلغاء الامتحانات الشفوية لجميع طلاب المعاهد

الغياب عن الجلسات يحرم أعضاء مجلس الشيوخ من المكافأة

منظمة الصحة العالمية تحذر 6 دول من تفشي فيروس إيبولا الخطير

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصنيع السيارات الطائرة.. الصين تطرح كالرمان كينج KARLMANN KING أغلى وأفخم suv في العالم | صور

دراسة تظهر الحقيقة..هل فيتامين سي يمنع الإصابة بـ كورونا

باقة أقل من 300 ألف جنيه .. أفضل 5 سيارات زيرو في هذه الفئة | صور