الخميس.. قطع المياه عن مدينة الأمل بالقاهرة لمدة 10 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق "مدينة الأمل عزبة الهجانة سابقا بجميع مراحلها المختلفة"، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح يوم الخميس الموافق 18 /2 /2021 وحتى الساعة الثامنة مساء نفس اليوم ولمدة 10 ساعات؛ نظرا لأعمال تنفيذ أعمال كوبرى المعصراوى بمنطقة عزبة الهجانة، والذى يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 600 مم المتعارض مع أعمال الكوبرى.





وناشدت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.





وأوضحت الشركة أنه يتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.