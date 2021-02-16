رئيس تطوير العشوائيات: لا يوجد قرار بإزالة 8 عمارات بماسبيرو والمخطط الجديد حضاري جدا

نفى المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إصدار أي قرار بإزالة 8 عمارات في ماسبيرو، مؤكدا أنها متواجدة داخل منطقة إعادة التخطيط.





وأضاف "صديق"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن الحوار المجتمعي متواصل ولا يتم اتخاذ قرار بشكل منفرد بل يكون بالشراكة مع الجهات والسكان، مشيرًا إلى أن المُخطط الجديد سيكون عليه حوار مُجتمعي، مؤكدًا أن الساكن الذي تُزال عماراته يحصل على شقة أخرى أحدث بشكل أكثر فخرًا.



