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هالة زايد: الرئيس السيسي قائد استثنائي أولى الصحة اهتماما تاريخيا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:59 م
هالة زايد
هالة زايد
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هاني حسين
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن ما حدث في مجال الصحة في مصر خلال السنوات القليلة الماضية؛ ساهم في تغيير مفهوم تقديم الخدمة الطبية، إلى مفهوم الوقاية والحماية والعلاج المبكر من الأمراض.

وأضافت هالة زايد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى" الفضائية، أن الرئيس السيسي قائد استثنائي أولى قطاع الصحة اهتماما تاريخيا.

وتابعت "هناك تغيير حقيقي على أرض الواقع في مجال الصحة، وتم تأسيس مبادرات صحية في مختلف التخصصات وفق احتياجات المجتمع".  

وأكدت وزيرة الصحة "نشهد تطبيقا حقيقيا للتأمين الصحي الشامل في 3 محافظات جديدة، وبهذا تم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في 4 محافظات".

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