هالة زايد: جميع الأسر المصرية استفادت من مبادرات الصحة التي دشنها الرئيس السيسي.. فيديو

قالت الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة والسكان ، إن الوزارة تعمل وفقا لاستراتيجية تشمل حزمة قرارات هدفها لتأهيل مصر للإصلاح الصحي وتحسين صحة المواطن المصري ، وجودة الصحة المصرية .





وأضافت الدكتورة هالة زايد، خلال تغطية خاصة لـ فضائية القناة الأولى، أن منظومة الصحة الجديدة تشمل جميع أعمار المصريين، بداية من الجنين وحتى كبار السن، إلى جانب تأهيل القطاع الصحي للبنية التحتية، موضحة أن استعدادات مصر الصحية ساهمت في التصدي لفيروس كورونا.





وأشارت إلى أنه خلال جولات متابعة اعمال تطوير القرى المصرية، لاحظت أنه على الرغم من تواضع مباني الصحة العامة ، إلا أنها تقدم الخدمات بشكل جيد، إلى جانب مجانية المبادرات بالكامل .



