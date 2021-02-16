ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هالة زايد: جميع الأسر المصرية استفادت من مبادرات الصحة التي دشنها الرئيس السيسي.. فيديو

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:06 م
وزيرة الصحة ، الدكتورة
وزيرة الصحة ، الدكتورة هالة زايد
Advertisements
نورهان رأفت
قالت الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة والسكان ، إن الوزارة تعمل وفقا لاستراتيجية تشمل حزمة قرارات هدفها لتأهيل مصر للإصلاح الصحي وتحسين صحة المواطن المصري ، وجودة الصحة المصرية .

وأضافت الدكتورة هالة زايد، خلال تغطية خاصة لـ فضائية القناة الأولى، أن منظومة الصحة الجديدة تشمل جميع أعمار المصريين، بداية من الجنين وحتى كبار السن، إلى جانب تأهيل القطاع الصحي للبنية التحتية، موضحة أن استعدادات مصر الصحية ساهمت في التصدي لفيروس كورونا.

وأشارت إلى أنه خلال جولات متابعة اعمال تطوير القرى المصرية، لاحظت أنه على الرغم من تواضع مباني الصحة العامة ، إلا أنها تقدم الخدمات بشكل جيد، إلى جانب مجانية المبادرات بالكامل .

ولفتت إلى أن تلك المبادرات تؤدي إلى المساهمة في رقي الصحة العامة، موضحة أن تلك المبادرات وصلت لـ 100% من القرى والنجوع ، ولاتوجد أسرة في مصر لم تستفتد منها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة تزف بشرى للمناطق الأكثر إصابة بفيروس كورونا.. تفاصيل

للتأكد من جاهزيتها.. محافظ قنا يتفقد اصطفاف 153 معدة مشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية بتنمية الريف

هالة زايد أمام النواب: نجحنا في حل أزمات قوائم الانتظار والاحتياطيات الإستراتيجية

وزيرة الصحة تبحث مع شركة سيمنز دعم القطاع الصحي بالتكنولوچيا الحديثة

برلمانية: دخول التكنولوجيا المجال الصحي تطور كبير للمنظومة

نائبة تطالب بتفعيل دور الـ"تيلي ميديسن" في القرى والمدن الحدودية

ترشيحاتنا

إيبولا القاتل.. عودة الوباء المرعب لأفريقيا تنذر بكارثة عالمية

السر في لوحة رخيصة.. رجل يكتشف امتلاكه ثروة خفية منذ 20 عامًا.. ما القصة؟

بعد طرحها الشكل الجديد في السعودية.. هيونداي مصر تطرح الفيس ليفت القديم من hyundai accent rb 2021 | صور

لفظ خارج.. أحمد بلال يرد على مهاجميه بسبب مصطفى محمد

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة.. فيديو

لماذا لم يتوحش كورونا في مصر.. الرئيس السيسي يرد.. فيديو

Advertisements

بدون درجات.. وزير التعليم يعلن تفاصيل جديدة بشأن امتحانات صفوف النقل

هنرجع لـ خراب X خراب.. السيسي يحذر من الانفجار السكاني

وزير التربية والتعليم للمعترضين على الامتحانات:من يريد التخلف عنها فهذا قراره..فيديو

12 كلمة داوم عليها عند سقوط المطر.. يقضي حاجتك ويوسع رزقك

قناة مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا اليوم

أفضل سورة لجلب الرزق .. من قرأها لا يصيبه الفقر أبدا ومن داوم عليها صار غنيا

لفظ خارج.. أحمد بلال يرد على مهاجميه بسبب مصطفى محمد

بعد محاولة اغتصابها.. تقرير الطب الشرعي يدين المتهمين بهتك عرض ممثلة مشهورة

وزيرة الصحة: التأمين الصحي الشامل يلغي الإنفاق من جيب المواطن

قللوا الجدل عشان نشتغل.. رسالة عاجلة من وزير التعليم لمنتقدي قراراته الأخيرة

بسبب كورونا.. قرار عاجل من روسيا بشأن الرحلات الجوية مع بريطانيا

لرواد المترو.. تعرف على أبرز المعلومات عن ماكينات استخراج التذاكر T.V.M

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسبب غير كورونا.. هاني الناظر يشدد على ارتداء الكمامة

نيسان تنفي التواصل مع أبل لصنع سيارتها الكهربائية

جمعتهما الحياة وفرقهما كورونا.. زوج يفارق الحياة بعد يوم واحد من وفاة زوجته بالفيروس