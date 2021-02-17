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تعليم

توقيع بروتوكول تعاون بين عين شمس والهيئة العامة لتعليم الكبار.. الأحد

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:00 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
تشهد جامعة عين شمس فعاليات توقيع بروتوكول بين الجامعه والهيئة العامة لتعليم الكبار ويأتي ذلك في اطار دعم الجامعه في مشروع القومي لمحو الأمية، وذلك في تمام الساعه الحاديه عشرة صباحا بقاعه المؤتمرات الكبرى بكليات الصيدلة يوم الاحد الموافق 21 فبراير .

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وفي إطار تفعيل خدمة الاستشارات اللغوية لمختلف الباحثين بكليات ومعاهد جامعة عين شمس بمختلف التخصصات واللغات والتى أطلقها قطاع شئون التعليم والطلاب تحت قيادة أ.د. محمد ايمن صالح اعلنت كلية الآداب بجامعة عين شمس عن افتتاح وحدة خدمات المراجعة اللغوية لجميع الباحثين ( لغة انجليزيه) .
Language Editing Services Unit (LESU)

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ومن المقرر أن تقوم الوحدة بالتدقيق اللغوى للبحوث العلمية والتدقيق والتحرير اللغوى على يد نخبة من الاساتذة المتخصصين في اللغة بكليه الآداب تحت إشراف أ.د. مصطفى مرتضى عميد الكلية ، ا.د. شيرين مظلوم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ود. رنا الخولي مدير الوحدة

يأتى ذلك في إطار حرص جامعة عين شمس علي تقديم الدعم الكامل للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا ومساعدتهم على إنجاز رسائلهم العلمية وأوراقهم البحثية بمنتهى الدقة والحرفية الكاملة .


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