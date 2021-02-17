توقيع بروتوكول تعاون بين عين شمس والهيئة العامة لتعليم الكبار.. الأحد

فعاليات توقيع بروتوكول بين الجامعه والهيئة العامة لتعليم الكبار ويأتي ذلك في اطار دعم الجامعه في مشروع القومي لمحو الأمية، وذلك في تمام الساعه الحاديه عشرة صباحا بقاعه المؤتمرات الكبرى بكليات الصيدلة يوم الاحد الموافق 21 فبراير .

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وفي إطار تفعيل خدمة الاستشارات اللغوية لمختلف الباحثين بكليات ومعاهد جامعة عين شمس بمختلف التخصصات واللغات والتى أطلقها قطاع شئون التعليم والطلاب تحت قيادة أ.د. محمد ايمن صالح اعلنت كلية الآداب بجامعة عين شمس عن افتتاح وحدة خدمات المراجعة اللغوية لجميع الباحثين ( لغة انجليزيه) .

Language Editing Services Unit (LESU)





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ومن المقرر أن تقوم الوحدة بالتدقيق اللغوى للبحوث العلمية والتدقيق والتحرير اللغوى على يد نخبة من الاساتذة المتخصصين في اللغة بكليه الآداب تحت إشراف أ.د. مصطفى مرتضى عميد الكلية ، ا.د. شيرين مظلوم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ود. رنا الخولي مدير الوحدة



