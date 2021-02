شاهد.. المتحدثة باسم البيت الأبيض تدعو كلاب بايدن إلى الغرفة الصحفية

نشرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو للرد على الأسئلة التي وجهت لها من قبل متابعيها على منصة التواصل الاجتماعي.

وكان من بين الأسئلة الطريفة التي وصلتها سؤال يدور حول ميجور وتشامب كلاب عائلة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حيث سأل أحد متابعي بساكي: "متى يمكن أن يأتي ميجور وتشامب إلى الغرفة الصحفية؟".

وردت بساكي قائلة: "ميجور وتشامب هذا من أجلكم أنتم مدعوون في أي وقت إلى الغرفة الصحفية.. سأتناول وجبة خفيفة وحلوى خلف المنصة مباشرة.. هذا سيكون مخصصًا لكم فقط".

I’ve gotten a ton of great questions on Twitter since our last video, so I took some time to answer a few more here. We covered a lot of ground -- from what we are doing on vaccines, to how @POTUS is helping small businesses, to an update on Major and Champ. pic.twitter.com/X9P48csp9S