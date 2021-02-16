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أخبار العالم

شاهد.. المتحدثة باسم البيت الأبيض تدعو كلاب بايدن إلى الغرفة الصحفية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:43 م
جو بايدن وزوجته برفقة
جو بايدن وزوجته برفقة الكلاب
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محمد عثمان
نشرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو للرد على الأسئلة التي وجهت لها من قبل متابعيها على منصة التواصل الاجتماعي.


وكان من بين الأسئلة الطريفة التي وصلتها سؤال يدور حول ميجور وتشامب كلاب عائلة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حيث سأل أحد متابعي بساكي: "متى يمكن أن يأتي ميجور وتشامب إلى الغرفة الصحفية؟".


وردت بساكي قائلة: "ميجور وتشامب هذا من أجلكم أنتم مدعوون في أي وقت إلى الغرفة الصحفية.. سأتناول وجبة خفيفة وحلوى خلف المنصة مباشرة.. هذا سيكون مخصصًا لكم فقط".


وميجور، وهو كلب من فصيلة "جيرمان شيبرد"، يبلغ من العمر ثلاثة أعوام، كان بايدن وزوجته جيل قد تبيناه في العام 2018، وذلك بعدما نشرت آشلي، ابنة بايدن، منشورا على موقع فيسبوك تتحدث فيه عن معاناة ستة كلاب من فصيلة الراعي الألماني جراء تعرضهم للتسمم، ليقرر بعدها بايدن الأب تبني أحدها، وقبلت جمعية ديلاوير الخيرية منحه له.


وبالإضافة إلى ميجور، يرافق أسرة بايدن إلى البيت الأبيض كلبهما الآخر، تشامب، وهو من ذات الفصيلة التي ينتمي لها ميجور.
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